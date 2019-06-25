Франция осудила атаки в Грозном и поддержала Россию в борьбе с терроризмом

ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Франция осуждает нападение на силовиков в Грозном, выражает поддержку пострадавшим и солидарность с РФ в борьбе с терроризмом, заявил журналистам представитель французского МИД.
В воскресенье на улице Асланбека Шарипова житель Грозного напал с ножом на сотрудника ГИБДД после того, как он остановил иномарку Hyundai и попросил предъявить документы. Свидетелем инцидента оказался росгвардеец, возвращавшийся после службы, который помог полицейскому. Оба правоохранителя получили ранения, нападавшего ликвидировали. СК уточнил, что военнослужащий Росгвардии получил два огнестрельных ранения.
"Франция осуждает атаку, совершенную 23 июня в Чечне. Мы выражаем нашу поддержку жертвам этой атаки и заверяем Российскую Федерацию в нашей солидарности в борьбе с терроризмом", - отметил представитель французского ведомства.