Франция осудила атаки в Грозном и поддержала Россию в борьбе с терроризмом

ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Франция осуждает нападение на силовиков в Грозном, выражает поддержку пострадавшим и солидарность с РФ в борьбе с терроризмом, заявил журналистам представитель французского МИД.

В воскресенье на улице Асланбека Шарипова житель Грозного напал с ножом на сотрудника ГИБДД после того, как он остановил иномарку Hyundai и попросил предъявить документы. Свидетелем инцидента оказался росгвардеец, возвращавшийся после службы, который помог полицейскому. Оба правоохранителя получили ранения, нападавшего ликвидировали. СК уточнил, что военнослужащий Росгвардии получил два огнестрельных ранения.