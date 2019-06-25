Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T18:23Z
https://ria.ru/20190625/1555908749.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Франция осудила атаки в Грозном и поддержала Россию в борьбе с терроризмом

Вчера, 18:23
3184
ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Франция осуждает нападение на силовиков в Грозном, выражает поддержку пострадавшим и солидарность с РФ в борьбе с терроризмом, заявил журналистам представитель французского МИД.
В воскресенье на улице Асланбека Шарипова житель Грозного напал с ножом на сотрудника ГИБДД после того, как он остановил иномарку Hyundai и попросил предъявить документы. Свидетелем инцидента оказался росгвардеец, возвращавшийся после службы, который помог полицейскому. Оба правоохранителя получили ранения, нападавшего ликвидировали. СК уточнил, что военнослужащий Росгвардии получил два огнестрельных ранения.
"Франция осуждает атаку, совершенную 23 июня в Чечне. Мы выражаем нашу поддержку жертвам этой атаки и заверяем Российскую Федерацию в нашей солидарности в борьбе с терроризмом", - отметил представитель французского ведомства.
7007114
Обсудить 2
ГрозныйФранцияЧечняРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида)
Трамп ответил на заявление Роухани об умственной отсталости Белого дома
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова
Лента
новостей
В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя
Обменный пункт в Грузии
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД рассказал об ответе России на действия США в военно-биологической сфере
В МЧС сообщили подробности пожара на АЗС в Чечне
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Лидера "Нацдвижения" обвинилии в организации беспорядков в Тбилиси
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США допустили военный вариант разрешения ситуации в Венесуэле
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
Тереза Мэй
Посольство в Лондоне прокомментировало антироссийские заявления Мэй
Роберт Кочарян в суде
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
Лента новостейМолния