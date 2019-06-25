Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T18:22Z
https://ria.ru/20190625/1555908714.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155525/33/1555253330_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_b0c154dba8d3e8d56bcef0310ea58ec4.jpg
РИА Новости

Московская группа МИА "Россия сегодня" получила награду Мосгордумы

Вчера, 18:22
176
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Группа "Новости Москвы" МИА "Россия сегодня" получила юбилейную медаль к 25-летию столичного парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в здании Мосгордумы на Страстном бульваре. Юбилейные награды получают журналисты, ученые, деятели культуры, представители органов исполнительной власти и городских организаций.
"Сегодня здесь собрались лучшие люди города, которые отдали свои силы, отдали свое умение продвижению и популяризации московского парламентаризма и Московской городской думы. Я особенно рад видеть представителей средств массовой информации, руководителей информационных агентств и иных изданий. Я счастлив видеть научное сообщество и других награжденных. Огромное вам спасибо от лица москвичей и депутатов Московской городской думы", - сказал перед награждением председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Спикер Мосгордумы вручил награды в том числе представителям федеральных и региональных информагентств, "Парламентской газеты", "Вечерней Москвы", телеканалов "ТВЦ" и "Москва 24". Кроме того, награды вручили экс-заммэра по вопросам социального развития Москвы Леониду Печатникову, бывшему префекту Северного округа Владиславу Базанчуку, руководителю Москино Светлане Максимченко, а также главному редактору газеты "Московский комсомолец", председателю столичного Союза журналистов Павлу Гусеву.
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев
14 июня, 20:26
Замглавреда "России сегодня" рассказал о языковом многообразии Sputnik
"Нас, журналистов, чаще или обзывают, иногда обижают, иногда унижают, но не часто хвалят. Мы знаем цену себе, мы знаем, что такое журналистика, настоящая журналистика. Мы ответственны за свое слово, ответственны за то, что мы делаем в средствах массовой информации. Очень важно быть журналистом, не блогером, не кем-то еще, не размахивать смелостью показушной, а делать свое дело", - сказал Гусев.
Ранее в честь годовщины первого заседания столичного парламента на фасаде дома 22 на Петровке, где депутаты заседали с 1993 по 2015 год, появилась информационная доска. Также к 25-летию столичной думы памятная доска открылась на здании Государственного исторического музея. Здесь члены Московской городской думы заседали с 1892 по 1917 год.
Последние выборы в Мосгордуму прошли в 2014 году, тогда ее возглавил Шапошников. Осенью этого года пройдут выборы седьмого созыва столичного парламента.
РИА Новости презентовало в Зарядье историю-реконструкцию в формате VR Валерка встречает Гагарина. 14 апреля 2019
14 апреля, 17:20
РИА Новости презентовало в "Зарядье" VR-проект о встрече Гагарина в Москве
610011
Обсудить 0
МИА "Россия сегодня"Московская городская думаМоскваНовости агентстваОбщество
Рекомендуем
В МЧС сообщили подробности пожара на АЗС в Чечне
РИА
Новости
Франция осудила атаки в Грозном и поддержала Россию в борьбе с терроризмом
Три села в Приамурье остались без транспортного сообщения
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Путин рассказал о востребованности формата побратимства
Лента
новостей
Маневры турецкой армии
Турецкий парламент принял проект о сокращении службы в армии до полугода
В ОП Москвы создали штаб по наблюдению за электронным голосованием
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
В "Шереметьево" для международных рейсов введены электронные посадочные
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова
На Кубани легковой автомобиль столкнулся с поездом на переезде
Эвакуация пострадавшей на многоцелевом вертолете Eurocopter EC145 в рамках учений в Москве
В Сербии начались международные учения спасателей
Плащеносная ящерица
Ученые выяснили, как "драконы" из Австралии обзавелись плащом
В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя
На Байконуре казахстанец напал на полицейских, пытаясь укрыть дома вора
Сотрудники полиции в Испании
В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
Обменный пункт в Грузии
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
Лента новостейМолния