Московская группа МИА "Россия сегодня" получила награду Мосгордумы

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Группа "Новости Москвы" МИА "Россия сегодня" получила юбилейную медаль к 25-летию столичного парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония награждения проходит в здании Мосгордумы на Страстном бульваре. Юбилейные награды получают журналисты, ученые, деятели культуры, представители органов исполнительной власти и городских организаций.

"Сегодня здесь собрались лучшие люди города, которые отдали свои силы, отдали свое умение продвижению и популяризации московского парламентаризма и Московской городской думы. Я особенно рад видеть представителей средств массовой информации, руководителей информационных агентств и иных изданий. Я счастлив видеть научное сообщество и других награжденных. Огромное вам спасибо от лица москвичей и депутатов Московской городской думы", - сказал перед награждением председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Спикер Мосгордумы вручил награды в том числе представителям федеральных и региональных информагентств, "Парламентской газеты", "Вечерней Москвы", телеканалов "ТВЦ" и "Москва 24". Кроме того, награды вручили экс-заммэра по вопросам социального развития Москвы Леониду Печатникову, бывшему префекту Северного округа Владиславу Базанчуку, руководителю Москино Светлане Максимченко, а также главному редактору газеты "Московский комсомолец", председателю столичного Союза журналистов Павлу Гусеву.

"Нас, журналистов, чаще или обзывают, иногда обижают, иногда унижают, но не часто хвалят. Мы знаем цену себе, мы знаем, что такое журналистика, настоящая журналистика. Мы ответственны за свое слово, ответственны за то, что мы делаем в средствах массовой информации. Очень важно быть журналистом, не блогером, не кем-то еще, не размахивать смелостью показушной, а делать свое дело", - сказал Гусев.

Ранее в честь годовщины первого заседания столичного парламента на фасаде дома 22 на Петровке, где депутаты заседали с 1993 по 2015 год, появилась информационная доска. Также к 25-летию столичной думы памятная доска открылась на здании Государственного исторического музея. Здесь члены Московской городской думы заседали с 1892 по 1917 год.