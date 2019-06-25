Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T18:20Z
https://ria.ru/20190625/1555908611.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя

Вчера, 18:20
36007
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Полицейские задерживали подозреваемого в серии отравлений в Москве еще в начале июня, но тогда его отпустили под подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В публикации на официальном сайте ведомства сказано, что 8 июня в полицию сообщили о попытке украсть вещи у людей, находящихся без сознания, на Хохловской площади Москвы. Подозреваемого доставили в отдел, где он пояснил, что временно взял себе вещи знакомых.
Надписи на мотоциклах сотрудников ДПС
Вчера, 14:57
Мужчина, ставший жертвой серийного отравителя из Москвы, узнал его на фото
Пострадавших госпитализировали. После выписки они обратились в отдел полиции по Басманному району и сообщили, что некий молодой человек предложил выпить газированного напитка, после чего они потеряли сознание, а придя в себя, обнаружили пропажу телефонов и денег.
Уголовное дело завели по статье "Кража", однако позднее переквалифицировали на статью "Разбой".
Подозреваемого задержали, он признался в преступлениях. Ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.
О серийном отравителе написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой.
Прохладительные напитки
Вчера, 14:49
Токсичная газировка: серия отравлений в центре МосквыВ Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице. Пострадавшим незнакомые "добрые люди" предлагали в жару попить, а потом грабили. Подробности рассказал в эфире радио Sputnik юрист одной из потерпевших.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого вновь задержали, в ходе обыска у него нашли пакетики с порошкообразным веществом, возможно, феназепамом, и, предположительно, похищенные вещи.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, столичное надзорное ведомство взяло расследование на контроль.
Источник РИА Новости рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве живет с 2015 года.
Издание The Village также писало, что жертвами отравителя стали более 20 человек, которых молодой человек угощал напитками в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.
13124825188
Обсудить 17
Ирина ВолкМВД РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Я бы даже в пустыне у Зураба Муратовича попить не поросил
25 июня, 19:31
No Limit
4671001
Ну и почему отпустили?
25 июня, 20:21
ВТВладимир Табаков
1510010
Рекомендуем
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Обменный пункт в Грузии
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Лента
новостей
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
Подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
Потерпевшая по делу об отравлении газировкой рассказала о случившемся
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Президент Украины Владимир Зеленский
​Названа первая зарплата Зеленского на посту президента
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Журналист Los Angeles Times объяснил, почему американцам нужно ехать в Крым
Алла Покровская
Названа причина смерти актрисы Аллы Покровской
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
Разработчик рассказал о замене американских материалов для самолета МС-21
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
Лента новостейМолния