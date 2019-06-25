В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Полицейские задерживали подозреваемого в серии отравлений в Москве еще в начале июня, но тогда его отпустили под подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

публикации на официальном сайте ведомства сказано, что 8 июня в полицию сообщили о попытке украсть вещи у людей, находящихся без сознания, на Хохловской площади Москвы. Подозреваемого доставили в отдел, где он пояснил, что временно взял себе вещи знакомых.

Пострадавших госпитализировали. После выписки они обратились в отдел полиции по Басманному району и сообщили, что некий молодой человек предложил выпить газированного напитка, после чего они потеряли сознание, а придя в себя, обнаружили пропажу телефонов и денег.

Уголовное дело завели по статье "Кража", однако позднее переквалифицировали на статью "Разбой".

Подозреваемого задержали, он признался в преступлениях. Ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.

О серийном отравителе написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого вновь задержали, в ходе обыска у него нашли пакетики с порошкообразным веществом, возможно, феназепамом, и, предположительно, похищенные вещи.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, столичное надзорное ведомство взяло расследование на контроль.

Источник РИА Новости рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве живет с 2015 года.