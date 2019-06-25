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РИА Новости

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Вчера, 18:07
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", — написал он в твиттере.
"Больше никакого Джона Керри и Обамы!" — добавил президент, имея в виду своего предшественника и бывшего госсекретаря, заключивших в 2015 году ядерную сделку c Ираном, которую Трамп разорвал в 2018-м.
Этот твит главы Белого дома стал реакцией на слова президента Ирана Хасана Роухани: тот после того, как Вашингтон ввел санкции против иранского руководства и военачальников, заявил, что американскую администрацию "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 15:49
США "сжигают мосты" с Ираном вместо диалога, заявил МИД
И так непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе. В Тегеране обвинения отвергли и отметили, что сами обеспокоены случившимся.
На прошлой неделе ситуацию усугубил эпизод с беспилотником: в Тегеране утверждают, что сбили американский дрон на своей территории, в США заявляют, что это произошло в международном воздушном пространстве. Как признавался Трамп, после этого инцидента он одобрил нанесение удара по Ирану, но затем передумал и отложил операцию.
Накануне американские власти ввели жесткие санкции против высшего руководства Корпуса стражей исламской революции, а сам КСИР объявили террористической организацией. В ответ Иран признал террористической организацией американское Центральное командование, а Штаты — "государством — спонсором терроризма".
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
98149914191441
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СанкцииДональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ждём появления у Ирана сверхзвукового ядерного оружия, которым они бомбанут по Йеллоустоуну, Лонг-Велли и Разлому Сан-Андреас.
25 июня, 19:08
MYMake Yellowstone Great Again
661320179
Единогласное принятие резолюции СБ ООН 1737 в 2006 в ответ на отказ Ирана прекратить обогащение урана свидетельствует, что мировое сообщество выступает единым фронтом против появления у Ирана атомного оружия.
25 июня, 19:16
Black Scorpion
90230062
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