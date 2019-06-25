Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", — написал он в твиттере

"Больше никакого Джона Керри и Обамы!" — добавил президент, имея в виду своего предшественника и бывшего госсекретаря, заключивших в 2015 году ядерную сделку c Ираном, которую Трамп разорвал в 2018-м.

Этот твит главы Белого дома стал реакцией на слова президента Ирана Хасана Роухани: тот после того, как Вашингтон ввел санкции против иранского руководства и военачальников, заявил, что американскую администрацию "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.

И так непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе. В Тегеране обвинения отвергли и отметили, что сами обеспокоены случившимся.

На прошлой неделе ситуацию усугубил эпизод с беспилотником: в Тегеране утверждают, что сбили американский дрон на своей территории, в США заявляют, что это произошло в международном воздушном пространстве. Как признавался Трамп, после этого инцидента он одобрил нанесение удара по Ирану, но затем передумал и отложил операцию.