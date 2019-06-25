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РИА Новости

На Байконуре казахстанец напал на полицейских, пытаясь укрыть дома вора

Вчера, 18:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гражданин Казахстана похитил на космодроме Байконур российское имущество, а скрывавший его хозяин дома напал на полицейских, они госпитализированы, сообщается на сайте Следственного отдела Следственного комитета на комплексе Байконур.
"Следственным отделом (на правах управления) Следственного комитета Российской Федерации на комплексе Байконур в отношении местного жителя, напавшего на полицейских, возбуждено уголовное дело по признакам части второй статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Статья предусматривает уголовное наказание до десяти лет лишения свободы.
Следствием установлено, что 22 июня около 23.00 по местному времени (21.00 мск) в дежурную часть управления МВД России на комплексе Байконур поступило телефонное сообщение о хищении имущества с территории базы ГУП "Жилищное хозяйство", расположенной на площадке номер 9. На место происшествия были направлены мобильные наряды полиции. "Во время прибытия нарядов с территории базы выехал грузовой автомобиль "КамАЗ" с прицепом, водитель которого требования остановиться не выполнил, пытался скрыться на территории близлежащего поселка Тюра-Там", - говорится в сообщении.
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"КамАЗ" въехал во двор одного из частных домов. При этом хозяин дома бросил камень в сотрудников МВД. Кроме того, он, находясь в состоянии опьянения, ударил одного из сотрудников полиции головой в лицо, после чего схватил второго полицейского за шею и пытался душить его. "Находившиеся неподалеку от места происшествия знакомые и соседи преступника, приняв сторону последнего, стали проявлять агрессию в отношении представителей власти. В целях пресечения группового нападения на полицейских одним из стражей правопорядка было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного оружия. Дальнейшее развитие конфликта было пресечено благодаря прибытию на место происшествия сотрудников представительства МВД республики Казахстан в городе Байконур", - говорится в сообщении.
В итоге два представителя МВД России получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми были госпитализированы.
Кроме того, следственными органами в отношении водителя "КамАЗа" возбуждено уголовное дело по признакам части второй статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище).
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"Установлено, что территория, на которой были совершены названные преступления, входит в зону обслуживания правоохранительных органов Российской Федерации. Проводится предварительное расследование обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. На данном этапе расследования действия полицейских расценены как правомерные", - говорится в сообщении.
В соответствии с действующим на комплексе Байконур международным законодательством, о принятом процессуальном решении в установленном порядке уведомлены правоохранительные органы Казахстана.
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