В "Шереметьево" для международных рейсов введены электронные посадочные

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" подготовил инфраструктуру для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами на международных рейсах, сообщила пресс-служба авиагавани.

Все три московских аэропорта принимают электронные посадочные. "Домодедово" и "Внуково" используют их только на внутренних рейсах.

"Международный аэропорт "Шереметьево" подготовил инфраструктуру для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами на международных воздушных линиях. Ранее данный сервис стал доступен на внутренних рейсах", - говорится в сообщении.

Электронный посадочный талон оформляется одновременно с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное приложение авиаперевозчика. После оформления пассажир может получить посадочный талон со штрих-кодом на свое мобильное устройство. При необходимости есть возможность распечатать электронный посадочный талон на устройствах репринта в аэропорту.