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РИА Новости

В "Шереметьево" для международных рейсов введены электронные посадочные

Вчера, 18:07
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" подготовил инфраструктуру для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами на международных рейсах, сообщила пресс-служба авиагавани.
Все три московских аэропорта принимают электронные посадочные. "Домодедово" и "Внуково" используют их только на внутренних рейсах.
"Международный аэропорт "Шереметьево" подготовил инфраструктуру для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами на международных воздушных линиях. Ранее данный сервис стал доступен на внутренних рейсах", - говорится в сообщении.
Электронный посадочный талон оформляется одновременно с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное приложение авиаперевозчика. После оформления пассажир может получить посадочный талон со штрих-кодом на свое мобильное устройство. При необходимости есть возможность распечатать электронный посадочный талон на устройствах репринта в аэропорту.
При прохождении пограничного контроля штриховой код на талоне сканируется с помощью специального оборудования в кабинах паспортного контроля, отмеченных информационными стендами. Далее пассажир следует в "стерильную" зону и предъявляет электронный талон при посадке на борт воздушного судна.
Фонтаны у здания нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
1 июня, 17:30
Крымский аэропорт с 3 июня введет электронные посадочные
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ТуризмШереметьево (аэропорт)Общество
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