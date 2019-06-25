В "Шереметьево" для международных рейсов введены электронные посадочные

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" подготовил инфраструктуру для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами на международных рейсах, сообщила пресс-служба авиагавани.
Все три московских аэропорта принимают электронные посадочные. "Домодедово" и "Внуково" используют их только на внутренних рейсах.
"Международный аэропорт "Шереметьево" подготовил инфраструктуру для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами на международных воздушных линиях. Ранее данный сервис стал доступен на внутренних рейсах", - говорится в сообщении.
Электронный посадочный талон оформляется одновременно с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное приложение авиаперевозчика. После оформления пассажир может получить посадочный талон со штрих-кодом на свое мобильное устройство. При необходимости есть возможность распечатать электронный посадочный талон на устройствах репринта в аэропорту.
При прохождении пограничного контроля штриховой код на талоне сканируется с помощью специального оборудования в кабинах паспортного контроля, отмеченных информационными стендами. Далее пассажир следует в "стерильную" зону и предъявляет электронный талон при посадке на борт воздушного судна.