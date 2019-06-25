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РИА Новости

Путин рассказал о востребованности формата побратимства

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям 15-го международного заседания Конференции городов-партнеров России и Германии отметил, что формат побратимства особенно востребован сегодня на непростом этапе межгосударственных отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Формат побратимства особенно востребован сегодня на непростом этапе межгосударственных отношений. Он открывает широкие возможности для народной дипломатии, позволяет наращивать прямые контакты между российскими и германскими гражданами. Важно, что к многоплановой кооперации по линии городов и регионов все активнее подключается молодежь обеих стран", - говорится в телеграмме.

Также президент отметил, что партнерские и побратимские связи являются важной составляющей российско-германского сотрудничества, о чем говорят итоги завершившегося перекрестного Года региональных и муниципальных партнерств.
"В рамках этой масштабной совместной инициативы заключен ряд взаимовыгодных соглашений, разработаны и реализованы перспективные двусторонние проекты в социальной, инфраструктурной, гуманитарной и других областях", - добавил Путин.
Кроме того, российский президент выразил уверенность в том, что участники конференции обменяются полезным опытом, проведут конструктивные дискуссии и смогут внести вклад в упрочнение доверия между народами РФ и Германии.
Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 13 июня 2019
14 июня, 10:23
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