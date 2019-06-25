Егор Крид к 25-летию разместил в Сети детскую фотографию

Певец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в СК "Олимпийский" в Москве

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российскому музыканту Егору Криду сегодня 25 лет. В честь дня рождения он разместил в Инстаграме свою детскую фотографию.

Белокурый мальчик на фото сразу покорил пользователей в Сети.

Многие звезды шоу-бизнеса поздравляют своего коллегу с праздником.

Одним из первых большой пост в Инстаграме разместил певец Филипп Киркоров: "Красивая дата-25 лет! Ты прожил уже четверть века, за это довольно таки короткое время стал Большой Звездой, и самое главное - заслуженно! Лично от себя-Спасибо за креатив , за талант, и "чёрный" эликсир молодости, который ты в меня внедрил, на радость своим и моим поклонникам..."

К поздравлениям присоединилась Светлана Лобода, которая сделала публикацию в сторис: "С Днем рождения, малыш!"

Певица Валерия пожелала Егору Криду любить профессию и дорожить дружбой: "С Днем рождения, Егор! С юбилеем! Столько всего уже сделано тобой, несмотря на молодые годы, но ещё больше предстоит. Твори, пой, "рви" все хит-парады. Пусть народная любовь к тебе только крепнет. Цени все, что с тобой сейчас происходит, дорожи дружбой, люби профессию, будь достойным преданности твоих поклонников".