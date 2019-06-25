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РИА Новости
Культура

Егор Крид к 25-летию разместил в Сети детскую фотографию

Вчера, 18:03
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в СК "Олимпийский" в Москве
Певец Егор Крид на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российскому музыканту Егору Криду сегодня 25 лет. В честь дня рождения он разместил в Инстаграме свою детскую фотографию.
Белокурый мальчик на фото сразу покорил пользователей в Сети.
Многие звезды шоу-бизнеса поздравляют своего коллегу с праздником.
Одним из первых большой пост в Инстаграме разместил певец Филипп Киркоров: "Красивая дата-25 лет! Ты прожил уже четверть века, за это довольно таки короткое время стал Большой Звездой, и самое главное - заслуженно! Лично от себя-Спасибо за креатив , за талант, и "чёрный" эликсир молодости, который ты в меня внедрил, на радость своим и моим поклонникам..."
К поздравлениям присоединилась Светлана Лобода, которая сделала публикацию в сторис: "С Днем рождения, малыш!"
Певица Валерия пожелала Егору Криду любить профессию и дорожить дружбой: "С Днем рождения, Егор! С юбилеем! Столько всего уже сделано тобой, несмотря на молодые годы, но ещё больше предстоит. Твори, пой, "рви" все хит-парады. Пусть народная любовь к тебе только крепнет. Цени все, что с тобой сейчас происходит, дорожи дружбой, люби профессию, будь достойным преданности твоих поклонников".
Композитор Игорь Николаев написал: "25 –отличный возраст! Вся жизнь впереди! Эх, где мои 25? Хотя в мои 25 у меня тоже все было отлично!"
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КультураНовости культурыШоу-бизнесЕгор КридСветлана ЛободаФилипп КиркоровИгорь Николаев
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