Более 70 пострадавших в результате ЧП в Казахстане остаются в больницах

НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Более 70 пострадавших в результате ЧП на арсенале в городе Арысь (расположен на юге Казахстана) остаются в больницах, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, 89 человек были госпитализированы, из них 15 находились реанимации. Жителей города эвакуировали.