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РИА Новости

Более 70 пострадавших в результате ЧП в Казахстане остаются в больницах

Вчера, 17:49
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Более 70 пострадавших в результате ЧП на арсенале в городе Арысь (расположен на юге Казахстана) остаются в больницах, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, 89 человек были госпитализированы, из них 15 находились реанимации. Жителей города эвакуировали.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Вчера, 11:50
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"По данным управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации города Шымкент, на 13.00 (10.00 мск) из госпитализированных 89 пациентов, выписаны 15 человек, в стационарах находятся 74 пациента, из них: по Шымкенту 37 человек, по Туркестанской области 37 человек", - говорится в сообщении на сайте министерства здравоохранения Казахстана.
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Пожар в воинской части в КазахстанеВ мире
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