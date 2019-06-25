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РИА Новости

В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Испании
Сотрудники полиции в Испании
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда в Испании отмечался праздник Сан-Хуан. На одной из площадей Вальядолида мальчик в возрасте восьми лет ударил сверстницу, родители которой вступились за дочку. Представители семьи малолетнего обидчика, которой не понравились оскорбительные выражения в его адрес, в свою очередь, начали потасовку с родными девочки.
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Когда на место происшествия прибыло четыре наряда полиции, массовое выяснение отношений с участием около 50 человек происходило уже на соседних улицах. Ввиду этого правоохранители вызвали подкрепление, в том числе полицейский спецназ.
В ходе операции по восстановлению порядка были арестованы дядя и отец мальчика, которые оказали сопротивление стражам порядка и нанесли им побои. Источники сообщают, что от дальнейших арестов было решено отказаться из-за опасений за безопасность полицейских.
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ИспанияВ мире
Популярные комментарии
жаль, не сказано, кто из сторон - семья мигрантов. или обе?
25 июня, 17:53
F1_
1030000
"от дальнейших арестов было решено отказаться из-за опасений за безопасность полицейских" Это что же за полицейские такие?!
25 июня, 18:49
mgla
260200
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