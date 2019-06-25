В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда в Испании отмечался праздник Сан-Хуан. На одной из площадей Вальядолида мальчик в возрасте восьми лет ударил сверстницу, родители которой вступились за дочку. Представители семьи малолетнего обидчика, которой не понравились оскорбительные выражения в его адрес, в свою очередь, начали потасовку с родными девочки.

Когда на место происшествия прибыло четыре наряда полиции, массовое выяснение отношений с участием около 50 человек происходило уже на соседних улицах. Ввиду этого правоохранители вызвали подкрепление, в том числе полицейский спецназ.