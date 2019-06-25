Мосгорсуд оставил братьев Магомедовых в СИЗО

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу на продление до 30 июня ареста совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, которых обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Мосгорсуда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения ", - объявила судебная коллегия Мосгорсуда. Аналогичное решение суд вынес и в отношении главы входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - третьего обвиняемого по этому уголовному делу.

В ходе заседания защита настаивала на том, что продление срока содержания под стражей свыше 12 месяцев сопровождается неубедительными ходатайствами следствия, в которых указываются одни и те же основания для продления меры пресечения.

Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн назвал удовлетворение судом подобных прошений "безусловным и существенным нарушением УПК". По его мнению, можно было бы ограничиться домашним арестом.

Зиявудин Магомедов, находясь в "аквариуме" суда, большую часть времени был занят книгой философа и писателя Георгия Гурджиева под названием "Встречи с замечательными людьми". В произведении автор рассказывает о путешествиях и поиске себя. Бизнесмен в ходе выступления отчасти не согласился со своим адвокатом, считая не только содержание под стражей, но и домашний арест недопустимыми мерами пресечения.

"Ваша честь, я не хочу под домашний арест. В то время, когда я нахожусь в СИЗО, а это 15 месяцев, группа компаний несет огромные убытки. Кроме того, большое количество сотрудников лишаются по этой причине работы. На данный момент полученные убытки – они в сотню раз превышают сумму, предъявляемую следствием… прошу в очередной раз рассмотреть залог, который мы предлагали, который покрывает озвученную следствием сумму - 2,5 миллиарда рублей", - заявил он.

Зиявудин Магомедов добавил, что за четыре года до ареста знал о начатом расследовании против него, но продолжал работать и не пытался скрыться.

"Данное дело – это компиляция лжи и абсурда, дела здесь нет, это фуфло, если говорить по-русски. Непонятно, чем они [следствие] занимаются 15 месяцев. Четыре года длилось следствие, я знал о его существовании, но я не уезжал, я понимал, что у дела нет никакой перспективы. То, что утверждают сейчас господа из правоохранительных органов – оксюморон", - заключил он.

Прокурор и следователь в свою очередь просили суд в удовлетворении ходатайств отказать.

Братья Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия" – у него было найдено три пистолета, которые были подарены мужчине "уважаемыми людьми". Виновными фигуранты дела себя не считают.

Следствие полагает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве, называя руководителей холдинговой группы компаний "Сумма" руководителями ОПС.

В деле фигурируют 16 обвиняемых, шесть из которых находятся в международном розыске.