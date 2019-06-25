Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T17:46Z
https://ria.ru/20190625/1555907182.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151267/16/1512671693_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f359206d39206e5bfc51e1667c433d44.jpg
РИА Новости

Филиппины хотят в этом году купить у России вертолеты Ми-171

Вчера, 17:46
419
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Филиппины хотят заключить соглашение с Россией о покупке вертолетов Ми-171 в течение 2019 года и считают эту сделку "приоритетной", приобретение подлодок откладывается, сообщил РИА Новости замминистра обороны Филиппин по материально-финансовому обеспечению Раймундо Элефанте.
Заместитель министра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна заявил в апреле РИА Новости, что страна рассматривает возможность покупки 16 или 17 вертолетов Ми-171 у России, а также небольшой подлодки к 2027 году.
"Это (вертолеты Ми-171) - приоритет; прямо сейчас мы находимся в процессе их закупки. Пока она на начальных этапах, но, надеюсь, в этом году мы сохраним приверженность этому. Подписи пока что нет, но мы намерены сделать это, можно надеяться, в течение этого года", - заявил Элефанте на форуме "Армия-2019".
Он добавил, что эти вертолеты будут особенно полезны для Филиппин в операциях по оказанию помощи во время бедствий.
Демонстрационный полет двух Су-30МК2 с министром обороны Индонезии на борту
23 апреля, 17:18
Россия за 26 лет поставила Индонезии оружия на 2,5 миллиарда долларов
Элефанте также отметил, что Филиппины рассматривали вопрос о покупке российских подводных лодок, но отложили их приобретение из-за высокой стоимости и того факта, что у страны есть более важные приоритеты. При этом он отметил, что подводные лодки необходимы для защиты филиппинской береговой линии.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
2100000
Обсудить 0
Форум "Армия-2019"Ми-171РоссияФилиппиныВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Вслед за ПАСЕ санкции с России могут снять и другие, считает Порошенко
РИА
Новости
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США допустили военный вариант разрешения ситуации в Венесуэле
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида)
Трамп ответил на заявление Роухани об умственной отсталости Белого дома
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
МИД Франции: отказ Иран от ряда обязательств по СВПД будет большой ошибкой
Антидрон REX-2
"Калашников" создал новую версию противодронного ружья
Обменный пункт в Грузии
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
Франция осудила атаки в Грозном и поддержала Россию в борьбе с терроризмом
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД рассказал об ответе России на действия США в военно-биологической сфере
Сотрудники полиции в Испании
В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
В ОАК рассказали о работе над семейством военно-транспортных самолетов
Маневры турецкой армии
Турецкий парламент принял проект о сокращении службы в армии до полугода
Начало модернизации тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов на территории 35-го судоремонтного завода города Мурманск
Модернизацию верфей для авианосца "Адмирал Кузнецов" начнут 1 июля
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
03:58Глава департамента Минвостокразвития пригласил деловые круги из США на ВЭФ
03:56В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ*
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
Лента новостейМолния