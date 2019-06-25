Филиппины хотят в этом году купить у России вертолеты Ми-171

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Филиппины хотят заключить соглашение с Россией о покупке вертолетов Ми-171 в течение 2019 года и считают эту сделку "приоритетной", приобретение подлодок откладывается, сообщил РИА Новости замминистра обороны Филиппин по материально-финансовому обеспечению Раймундо Элефанте.

Заместитель министра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна заявил в апреле РИА Новости, что страна рассматривает возможность покупки 16 или 17 вертолетов Ми-171 у России, а также небольшой подлодки к 2027 году.

"Это (вертолеты Ми-171) - приоритет; прямо сейчас мы находимся в процессе их закупки. Пока она на начальных этапах, но, надеюсь, в этом году мы сохраним приверженность этому. Подписи пока что нет, но мы намерены сделать это, можно надеяться, в течение этого года", - заявил Элефанте на форуме "Армия-2019".

Он добавил, что эти вертолеты будут особенно полезны для Филиппин в операциях по оказанию помощи во время бедствий.

Элефанте также отметил, что Филиппины рассматривали вопрос о покупке российских подводных лодок, но отложили их приобретение из-за высокой стоимости и того факта, что у страны есть более важные приоритеты. При этом он отметил, что подводные лодки необходимы для защиты филиппинской береговой линии.