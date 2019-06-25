Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T17:56Z
https://ria.ru/20190625/1555907133.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155590/96/1555909617_100:3:1000:509_1036x0_80_0_0_1643930d7e545981dd1bb08405368dde.jpg
РИА Новости

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Вчера, 17:45
40122
© Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт в Грузии
Обменный пункт в Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Официальный курс грузинской национальной валюты упал до исторического минимума на фоне введенного Россией туристического эмбарго.
Национальный банк Грузии установил на завтра официальный курс в 2,833 лари за доллар — на 1,4 процента выше сегодняшнего значения (2,7945 лари). Показатель растет уже несколько дней подряд. В коммерческих банках и пунктах обмена доллар и вовсе можно купить только за 2,84-2,87 лари.
Монастырь Джвари в городе Мцхета в Грузии
Вчера, 11:01
"Оккупант" обязан ехать в Грузию. Как страна заманивает туристов из РоссииХоть тушкой, хоть чучелом, но доставить. Грузия готова на разные ухищрения, чтобы вернуть россиян, которых сама и прогнала.
Сотрудники обменников связывают падение курса лари с решением России запретить полеты в Грузию. При этом министр экономики Натия Турнава исключила такой вариант, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, а этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. В Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии убытки от туристического эмбарго оценивают в порядка 750 миллионов долларов.
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истины
24 июня, 18:03
Аттракцион невиданной глупости. Грузия забыла прописные истиныНе осень – для обострения рано. В Грузии высокий сезон. А туризм – это высокий доход. И две трети его – это Россия. Но ведут они себя так, словно вместе с "Ахашени" им еще кое-что в голову стукнуло.

Что происходит в Грузии

Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал введенные ограничения вынужденными. Но Россия задумается об отмене этих мер, если ситуация в Грузии вернется в "нерусофобское русло", добавил он.
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
Вчера, 17:14
Мэр Тбилиси заверил, что отдых в Грузии для российских туристов безопасен
4712911213623
Обсудить 96
Динамика курсов валютРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Он за две недели на 10 копеек вырос. Это вам не деревянный рубль который после санкций упал вдвое с 30 до 60))
25 июня, 18:07
ese s
1273105149
Ахахаха, такое громкое название ))) Рекордное падение)) А упал оказывается на 1,4 %))) Что же тогда говорить о том, что курс рубля ежедневно колеблется на 5-10%
25 июня, 18:09
АБАндрей БЕСС
74040197
Рекомендуем
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Лента
новостей
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Возвращение России в ПАСЕ затягивается, но денег от нее ждут
Президент Украины Владимир Зеленский
​Названа первая зарплата Зеленского на посту президента
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Журналист Los Angeles Times объяснил, почему американцам нужно ехать в Крым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
Лента новостейМолния