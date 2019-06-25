Курс грузинского лари упал до исторического минимума

ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Официальный курс грузинской национальной валюты упал до исторического минимума на фоне введенного Россией туристического эмбарго.

Национальный банк Грузии установил на завтра официальный курс в 2,833 лари за доллар — на 1,4 процента выше сегодняшнего значения (2,7945 лари). Показатель растет уже несколько дней подряд. В коммерческих банках и пунктах обмена доллар и вовсе можно купить только за 2,84-2,87 лари.

Сотрудники обменников связывают падение курса лари с решением России запретить полеты в Грузию. При этом министр экономики Натия Турнава исключила такой вариант, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса, а этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас около пяти-семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. В Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии убытки от туристического эмбарго оценивают в порядка 750 миллионов долларов.

Что происходит в Грузии

Массовые акции протеста начались в Тбилиси 20 июня: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.