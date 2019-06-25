США допустили военный вариант разрешения ситуации в Венесуэле

Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото

Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон до сих пор не снял с повестки дня военный вариант для Венесуэлы, заявил на брифинге во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Да", - ответил Абрамс на вопрос о том, остается ли актуальной до сих пор позиция администрации о том, что для разрешения ситуации в Венесуэле и помощи оппозиции США могут применить военный вариант.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве Соединенных Штатов в ситуацию в Венесуэле, заявил, что США рассматривают "все варианты". А СМИ со ссылкой на источник в министерстве обороны США, знакомый с ситуацией, сообщали, что Пентагон разрабатывает новые военные решения, направленные на сдерживание российского, китайского и кубинского "влияния" на правление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.