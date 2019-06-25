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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США допустили военный вариант разрешения ситуации в Венесуэле

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
© РИА Новости / Стрингер
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Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон до сих пор не снял с повестки дня военный вариант для Венесуэлы, заявил на брифинге во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"Да", - ответил Абрамс на вопрос о том, остается ли актуальной до сих пор позиция администрации о том, что для разрешения ситуации в Венесуэле и помощи оппозиции США могут применить военный вариант.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
19 июня, 22:33
Венесуэла рассчитывает на помощь России в связи с санкциями
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве Соединенных Штатов в ситуацию в Венесуэле, заявил, что США рассматривают "все варианты". А СМИ со ссылкой на источник в министерстве обороны США, знакомый с ситуацией, сообщали, что Пентагон разрабатывает новые военные решения, направленные на сдерживание российского, китайского и кубинского "влияния" на правление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В Москве неоднократно предостерегали Вашингтон от военного сценария. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что применение военной силы против Венесуэлы "будет унижением всего региона, всей Латинской Америки, всего Карибского бассейна". Он отмечал, что попытки насильственной смены власти в Каракасе чреваты самыми серьезными последствиями. В МИД России также считают, что потенциальный силовой сценарий в Венесуэле опасен разжиганием гражданской войны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
19 июня, 05:07
Мадуро рассказал, сколько стоила попытка его убийства
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМинистерство обороны СШАВенесуэлаСША
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