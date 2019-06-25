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РИА Новости

"Укртранснафта" не зафиксировала новых поступлений грязной нефти в "Дружбу"

Вчера, 17:38
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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Украинская "Укртранснафта" не зафиксировала повторных поступлений некачественной нефти в украинский участок "Дружбы" с момента возобновления транзита, сообщила во вторник пресс-служба компании.
"В связи с появлением в СМИ сообщений о приостановке приема нефти чешской стороной из-за повышенного содержания хлорорганических соединений в сырье, которое транспортируется по южной ветке "Дружбы", сообщаем, что "Укртранснафта" не зафиксировала повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений к украинскому участку нефтепровода "Дружба" и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook.
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Вчера, 16:16
Проведенные в Чехии тесты не обнаружили загрязнений в "Дружбе"
Отмечается, что компания ежедневно проводит анализ проб нефти, поступающей на территорию Украины для нужд европейских потребителей. "Результаты этих исследований показывают, что содержание хлорогранических соединений в составе нефти не превышает допустимую норму (до 5 ppm при норме 10 ppm). Качество сырья также контролирует международная сюрвейерская компания "SGS", - говорится в сообщении.
В понедельник вечером вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек сообщил, что на участке нефтепровода "Дружба" на словацко-украинской границе зафиксирован повышенный уровень загрязнения. Однако во вторник глава Госрезерва Чехии Павел Швагр заявил, что новые тесты не подтвердили наличие загрязнений в нефтепроводе "Дружба".
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"УкртранснафтаУкраинаВ мире
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