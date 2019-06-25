На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва

ГРОЗНЫЙ/МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.

"Информация о пожаре на АЗС "Автуры" в селе Автуры поступила в 16.06 мск. Горит автомобильный резервуар с газом, есть угроза взрыва", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задействованы силы и средства по второму рангу вызова. Пострадавших нет.

"Территория оцеплена. Проведена эвакуация жильцов из 10 частных жилых домов, примерно 50 человек", - сообщает ведомство.

"Привлечено от РСЧС: 34 человека и 8 единиц техники, от МЧС: 25 человек и 5 единиц техники. Сил и средств достаточно", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Как рассказали в МЧС, проводятся охлаждение резервуара и мероприятия по защите расположенных вблизи строений. Работа пожарных осложняется угрозой взрыва.