В Минкультуры заявили, что не регулируют билетную политику

Ранее в Счетной палате сообщили, что, исполняя рекомендации контрольного ведомства, Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено. Недостатки механизма реализации Большим театром билетов контрольное ведомство выявило в рамках проверки исполнения бюджета в 2018 году. Как оказалось, более трети лучших мест на историческую сцену театра находятся в статусе брони для министерств и ведомств: это 328 мест, которые, как правило, выкупают перекупщики и затем перепродают по завышенным ценам.