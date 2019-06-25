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РИА Новости
Культура

В Минкультуры заявили, что не регулируют билетную политику

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Государственного академического Большого театра России в Москве
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Билетную политику подведомственные Минкультуры учреждения регулируют сами, сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, комментируя информацию об изменении схемы продажи билетов в Большом театре из-за критики Счетной палаты РФ.
Ранее в Счетной палате сообщили, что, исполняя рекомендации контрольного ведомства, Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено. Недостатки механизма реализации Большим театром билетов контрольное ведомство выявило в рамках проверки исполнения бюджета в 2018 году. Как оказалось, более трети лучших мест на историческую сцену театра находятся в статусе брони для министерств и ведомств: это 328 мест, которые, как правило, выкупают перекупщики и затем перепродают по завышенным ценам.
Заседание Госдумы РФ
Вчера, 14:44
Госдума приняла во II чтении законопроект о борьбе с "билетной мафией"
"Билетная политика находится в ведении подведомственных организаций и не регулируется Минкультуры России", - сказали в пресс-службе ведомства.
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КультураМинкультуры РоссииБольшой театр
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