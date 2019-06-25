Украинский раскольник Филарет хочет создать собственный синод

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Украинский раскольник Филарет заявил, что возглавляемая им структура создает собственный руководящий орган, синод.

Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. В понедельник синод "новой церкви" лишил Филарета канонических прав управления Киевской епархией, оставив в составе епископата.

"Синод есть... в него входят все архиереи церкви, входящие в Киевский патриархат. Пятеро… со временем их количество возрастет до 12, даже больше ", - приводит слова Филарета агентство УНН во вторник.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.