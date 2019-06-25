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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Украинский раскольник Филарет хочет создать собственный синод

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Михаил ПалинчакФиларет Денисенко
Филарет Денисенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Михаил Палинчак
КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Украинский раскольник Филарет заявил, что возглавляемая им структура создает собственный руководящий орган, синод.
Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. В понедельник синод "новой церкви" лишил Филарета канонических прав управления Киевской епархией, оставив в составе епископата.
Филарет Денисенко
Вчера, 15:37
Филарет обвинил "новую церковь" Украины в захвате храмов
"Синод есть... в него входят все архиереи церкви, входящие в Киевский патриархат. Пятеро… со временем их количество возрастет до 12, даже больше ", - приводит слова Филарета агентство УНН во вторник.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
24 июня, 20:15
ПЦУ: в церкви нашей места нет. Уходите, ФиларетЕсли революция пожирает своих детей, то на Украине раскол в церкви съел своего отца. Синод новообразования "Православная церковь Украины" лишил гражданина Филарета (по паспорту Денисенко) прав управления Киевской епархией.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявлял, что в "новой церкви" нет раскола.
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Религия и мировоззрениеРаскольник Филарет ( Денисенко)Новости - Религия и мировоззрениеУкраинаВ мире
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