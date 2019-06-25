Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T17:14Z
https://ria.ru/20190625/1555905990.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155576/29/1555762956_0:0:2986:1681_1036x0_80_0_0_8aad6bd966ed22757ca377a7b0282476.jpg
РИА Новости

Мэр Тбилиси заверил, что отдых в Грузии для российских туристов безопасен

Вчера, 17:14
3505
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе гарантировал туристам, в том числе российским, безопасный отдых в Грузии.
"Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе, российских туристов", - заявил Каладзе журналистам, отметив, что "туристам не грозит в Грузии никакая опасность".
Мэр города подчеркнул, что если количество туристов в Грузии сократится, "конечно же, это окажет влияние на экономику и на прибыль". "Мы также слышим, что возможно, могут приостановить вывоз грузинской продукции, это тоже очень плохо, однако мы все вместе, едиными силами, должны все урегулировать", - добавил градоначальник.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Монастырь Джвари в городе Мцхета в Грузии
Вчера, 11:01
"Оккупант" обязан ехать в Грузию. Как страна заманивает туристов из РоссииХоть тушкой, хоть чучелом, но доставить. Грузия готова на разные ухищрения, чтобы вернуть россиян, которых сама и прогнала.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
32702162
Обсудить 6
ТуризмПротесты в ГрузииНовости - ТуризмВ мире
Популярные комментарии
"А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь..."- писал дедушка Крылов. Поступки ваши противоречат тому, что вы заявляете о безопасном отдыхе.
25 июня, 17:50
mgla
1900001
Рекомендуем
Обменный пункт в Грузии
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
РИА
Новости
Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления о безопасности отдыха в Грузии
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
В пятый вечер протестов в Тбилиси ряды митингующих "проредила" погода
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Вслед за ПАСЕ санкции с России могут снять и другие, считает Порошенко
Грузинский лари
Курс нацвалюты Грузии стал стремительно падать и достиг рекордного минимума
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
В МИД надеются на урегулирование в Грузии в рамках мирного диалога
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ*
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Лента новостейМолния