Мэр Тбилиси заверил, что отдых в Грузии для российских туристов безопасен

ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе гарантировал туристам, в том числе российским, безопасный отдых в Грузии.
"Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе, российских туристов", - заявил Каладзе журналистам, отметив, что "туристам не грозит в Грузии никакая опасность".
Мэр города подчеркнул, что если количество туристов в Грузии сократится, "конечно же, это окажет влияние на экономику и на прибыль". "Мы также слышим, что возможно, могут приостановить вывоз грузинской продукции, это тоже очень плохо, однако мы все вместе, едиными силами, должны все урегулировать", - добавил градоначальник.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.