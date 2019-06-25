Мэр Тбилиси заверил, что отдых в Грузии для российских туристов безопасен

ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе гарантировал туристам, в том числе российским, безопасный отдых в Грузии.

"Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе, российских туристов", - заявил Каладзе журналистам, отметив, что "туристам не грозит в Грузии никакая опасность".

Мэр города подчеркнул, что если количество туристов в Грузии сократится, "конечно же, это окажет влияние на экономику и на прибыль". "Мы также слышим, что возможно, могут приостановить вывоз грузинской продукции, это тоже очень плохо, однако мы все вместе, едиными силами, должны все урегулировать", - добавил градоначальник.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.