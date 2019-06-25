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РИА Новости

ПАСЕ не получала официальных уведомлений от украинской делегации

Вчера, 17:12
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© Фото : Council of Europe/ Klara BeckЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Klara Beck
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. В Парламентскую ассамблею Совета Европы пока не поступало никаких официальных уведомлений от украинской делегации о том, что депутаты покинули сессию, сообщил РИА Новости источник в ПАСЕ.
"Ничего официального пока нет", - сказал он.
Вместе с тем, другой собеседник агентства указал, что "делегация может делать, как считает нужным: может выходить из зала, может заходить обратно, может ходить на заседания комитетов".
В комнате украинской делегации в ПАСЕ пока пусто. Отвечая на вопрос, где можно найти депутатов, присутствовавшие в помещении посоветовали искать парламентариев "на заседаниях комитетов или в представительстве Украины".
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ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко позже заявил, что делегация просит Верховную раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи, а также приняла решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и МИД в связи с необходимостью "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы". Также он сообщил, что украинская делегация прекращает "свое участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации".
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