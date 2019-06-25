ПАСЕ не получала официальных уведомлений от украинской делегации

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. В Парламентскую ассамблею Совета Европы пока не поступало никаких официальных уведомлений от украинской делегации о том, что депутаты покинули сессию, сообщил РИА Новости источник в ПАСЕ.

"Ничего официального пока нет", - сказал он.

Вместе с тем, другой собеседник агентства указал, что "делегация может делать, как считает нужным: может выходить из зала, может заходить обратно, может ходить на заседания комитетов".

В комнате украинской делегации в ПАСЕ пока пусто. Отвечая на вопрос, где можно найти депутатов, присутствовавшие в помещении посоветовали искать парламентариев "на заседаниях комитетов или в представительстве Украины".

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.