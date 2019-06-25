В Дагестане обсудили молодежную антинаркотическую политику в России

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Заседание, посвященное вопросам молодежной антинаркотической политики в Российской Федерации, прошло в рамках всероссийского антинаркотического форума "Трезвая Россия" в Дагестане, сообщила пресс-служба Росмолодежи.

Масштабный всероссийский форум собрал более 120 делегатов из 63 регионов страны. В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, глава федерального проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, руководители профильных министерств, ведомств и силового блока Дагестана.

Как отметил глава Росмолодежи, одной из главных задач всероссийского антинаркотического форума является развитие первичной профилактики наркозависимости.

"Мы должны рассказывать о наркомании и бороться с ней. Это заболевание, которое должно лечиться не столько медицинским путем, сколько правильной профилактикой и пропагандой традиционных ценностей, ценностей здорового образа жизни. Нам очень важно, чтобы наработки, которые были или будут изобретены, использовались в качестве хорошего опыта по всей нашей стране", – сказал он.

По мнению замглавы Минздрава, форум может стать площадкой для создания корректных комплексных программ в части антинаркотической деятельности, так как в текущее время в регионах профилактическая работа в этом направлении выстроена по-разному.

"Это уникальная площадка для того, чтобы найти решения, которые не могут быть реализованы, кроме как через совместный труд. Я призываю вас использовать эту возможность не только для того, чтобы научиться, но и научить", – подчеркнул Салагай.