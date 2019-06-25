Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T17:09Z
https://ria.ru/20190625/1555905747.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154763/72/1547637237_0:0:1233:694_1036x0_80_0_0_15be7412d534fb0fb2199e4a49b4f846.jpg
РИА Новости

Сторонники экс-президента Армении Кочаряна вышли на акцию против его ареста

Вчера, 17:09
648
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВторой президент Армении Роберт Кочарян
Второй президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Второй президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна проводят акцию протеста против его ареста Апелляционным судом у здания Службы национальной безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд. Кочарян содержался под арестом в изоляторе СНБ.
Участники акции скандируют "Кочарян - герой", Свобода, справедливость, победа". Один из протестующих заявил, что подобными "заказными судебными постановками" власти пытаются отвлечь внимание общества от социально-экономических проблем . "Мы хотим заявить властям, что наша воля непреклонна и мы будем бороться до конца", - сказал он.
Роберт Кочарян в суде
Вчера, 15:53
Защита экс-главы Армении Кочаряна намерена обжаловать решение о его аресте
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно было направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде
Вчера, 15:28
Суд в Армении отправил на доследование дело экс-президента Кочаряна
600010
Обсудить 0
Роберт КочарянАрменияВ мире
Рекомендуем
Роберт Кочарян в суде
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
РИА
Новости
Второй президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении заявил, что будет противостоять нынешней власти
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде
Суд в Армении отправил на доследование дело экс-президента Кочаряна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Кочарян: Пашинян несет прямую ответственность за беспорядки в 2008 году
Лента
новостей
Автокортеж ОБСЕ в Донбассе
Новый глава миссии ОБСЕ на Украине впервые посетил ЛНР с рабочим визитом
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Вслед за ПАСЕ санкции с России могут снять и другие, считает Порошенко
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не получала официальных уведомлений от украинской делегации
Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Бавра»
Грузинские пограничники задержали следующий из России в Армению автобус
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели
Роберт Кочарян в суде
Защита экс-главы Армении Кочаряна намерена обжаловать решение о его аресте
Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
Зеленский уволил Стефанчука с должности советника президента
Роберт Кочарян в суде
Кочарян явился в СИЗО после решения суда об аресте
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ*
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Лента новостейМолния