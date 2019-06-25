Сторонники экс-президента Армении Кочаряна вышли на акцию против его ареста

ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна проводят акцию протеста против его ареста Апелляционным судом у здания Службы национальной безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд. Кочарян содержался под арестом в изоляторе СНБ.

Участники акции скандируют "Кочарян - герой", Свобода, справедливость, победа". Один из протестующих заявил, что подобными "заказными судебными постановками" власти пытаются отвлечь внимание общества от социально-экономических проблем . "Мы хотим заявить властям, что наша воля непреклонна и мы будем бороться до конца", - сказал он.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно было направлено в Конституционный суд.