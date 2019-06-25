Нижний храм Главного храма Вооруженных сил украсят керамикой в стиле гжель

Строительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка "Патриот"

КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Отделка нижнего (малого) храма Главного храма Вооружённых сил России будет выполнена из керамики и украшена гжельской росписью, сообщил во вторник РИА Новости главный архитектор Главного храма ВС РФ Дмитрий Смирнов на форуме "Армия-2019".

"Отделка нижнего храма будет выполнена в традиционном материале - керамике с отделкой в стиле гжель", - рассказал Смирнов.

По его словам, в керамике с вкраплениями медных элементов будут выполнены стены, киоты и иконостас малого храма, а его полы выложат синим мрамором с вставками из латуни.

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".