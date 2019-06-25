Госдума приняла в первом чтении проект о критерии нуждаемости семей

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона об изменении критерия нуждаемости при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

"Законопроектом предлагается изменить критерий нуждаемости семей (величину среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка (далее - выплаты) с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения", - говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту.

Как отмечается в документе, основной целью выплат является повышение рождаемости в РФ. Кабмин напоминает, что это - составная часть федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография", основная цель которого - увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году.

"В результате указанного изменения критерия определения нуждаемости семей при установлении выплат дополнительную поддержку сможет получить значительное число экономически активных родителей, предлагаемая мера окажет влияние на их демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период, и, таким образом, будет способствовать достижению цели федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", - поясняется в документе.