Пресс-конференция о развитии ситуации вокруг Ирана

20

27 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Напряженность вокруг Ирана: как будет развиваться ситуация?".