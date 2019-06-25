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РИА Новости

Пресс-конференция о развитии ситуации вокруг Ирана

Вчера, 17:03
20
27 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Напряженность вокруг Ирана: как будет развиваться ситуация?".
Участники:
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- старшие научные сотрудники Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина ФЕДОРОВА, Елена ДУНАЕВА.

После взрывов, произошедших 13 июня на танкерах в Оманском заливе, в которых американское руководство обвинило Иран, американо-иранские отношения значительно обострились. 20 июня иранскими силами ПВО был сбит американский беспилотный разведывательный летательный аппарат, а 24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций против Исламской республики. Также напряженными остаются взаимоотношения Ирана и Израиля на фоне конфликта в Сирии.
Как будут развиваться американо-иранские взаимоотношения в ближайшее время? Насколько возможен вооруженный конфликт в Персидском заливе? Как напряженность в регионе повлияет на выполнение сторонами условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе? Как ограничительные меры со стороны США влияют на внутреннюю политику Ирана? Сможет ли прошедшая в Иерусалиме встреча снизить градус напряженности в ирано-израильских отношениях?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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