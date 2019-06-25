Награду за взлом системы тестового электронного голосования увеличили

"Одиннадцатого июля, если все хорошо на выборах, мы открываем для желающих протестировать эту систему и где-то до 22 июля – 10 дней хакеры, не хакеры, кто хочет, тестирует эту систему. Для того чтобы привлечь побольше тестирующих, я объявляю сейчас о том, что мы поднимаем приз с миллиона рублей до полутора миллионов рублей. Полтора миллиона рублей тем, кто сломает эту систему", - сказал Венедиктов.