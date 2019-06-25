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РИА Новости

Награду за взлом системы тестового электронного голосования увеличили

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Вознаграждение для любого, кто сможет взломать тестовую систему электронного голосования, которую готовят для выборов в Мосгордуму, увеличили в 1,5 раза, теперь оно составит полтора миллиона рублей, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на заседании Совета ОП во вторник.
Ранее сообщалось, что когда будет проходить публичное тестирование специального программного обеспечения для системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму 7 созыва, хакерам будет предложено попытаться взломать систему.
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Вчера, 16:45
Венедиктов: электронное голосование привлечет новых избирателей в Москве
Ранее Венедиктов на заседании Совета ОП во вторник сообщил, что первое тестирование системы электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсоветов, итоги голосования будут подведены 11 июля.
"Одиннадцатого июля, если все хорошо на выборах, мы открываем для желающих протестировать эту систему и где-то до 22 июля – 10 дней хакеры, не хакеры, кто хочет, тестирует эту систему. Для того чтобы привлечь побольше тестирующих, я объявляю сейчас о том, что мы поднимаем приз с миллиона рублей до полутора миллионов рублей. Полтора миллиона рублей тем, кто сломает эту систему", - сказал Венедиктов.
Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в 8 сентября. Закон об организации экспериментального электронного голосования Мосгордума приняла в мае.
Электронная платформа Активный гражданин
Вчера, 15:52
В Москве 10 июля пройдет первый запуск системы электронного голосования
1550011
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Московская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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