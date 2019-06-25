Фрадков: Промсвязьбанк улучшает условия переданных ему кредитов ОПК

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк старается улучшать условия кредитов предприятий ОПК, переданных ему другими банками, сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.

"Наша задача не ухудшить, а улучшить условия кредитов, переданных от других банков, сделав этот переход комфортным для заемщика. Гарантированно можно говорить, что в среднем при передаче кредита условия кредитования становятся чуть лучше", - сказал он в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

Фрадков также рассказал, что ПСБ активно разрабатывает кредитные продукты, которые позволяют ряду компаний оборонного комплекса получать более дешевые кредиты.

"По отдельным направлениям работы мы пересматриваем ставки финансирования, в результате чего они могут снижаться почти до уровня ключевой ставки (Центробанка - прим. ред.), что для многих предприятий очень важно", - отметил Фрадков.

При этом, по его словам, решения по кредитованию принимаются не бездумно. Банк глубоко погружается в отрасль, оценивает предприятия с точки зрения источников погашения кредита и возможности обслуживания платежей по процентам. Также он определяет компании, которые в большей степени нуждаются в поддержке или оздоровлении.

"Речь идет о более качественном уровне обслуживания предприятий. Мы становимся партнерами на многие годы вперед. И пока можно сказать, что за время работы (уже более года) каких-то сбоев, некомфортных ситуаций для наших партнеров не было", - добавил глава ПСБ.