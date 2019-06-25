Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T16:56Z
https://ria.ru/20190625/1555905221.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155332/63/1553326365_0:235:2558:1674_1036x0_80_0_0_5d2d54a2eaacf73904a04d8600b2a667.jpg
РИА Новости

Фрадков: Промсвязьбанк улучшает условия переданных ему кредитов ОПК

Вчера, 16:56
42
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк старается улучшать условия кредитов предприятий ОПК, переданных ему другими банками, сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.

"Наша задача не ухудшить, а улучшить условия кредитов, переданных от других банков, сделав этот переход комфортным для заемщика. Гарантированно можно говорить, что в среднем при передаче кредита условия кредитования становятся чуть лучше", - сказал он в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

Фрадков также рассказал, что ПСБ активно разрабатывает кредитные продукты, которые позволяют ряду компаний оборонного комплекса получать более дешевые кредиты.
"По отдельным направлениям работы мы пересматриваем ставки финансирования, в результате чего они могут снижаться почти до уровня ключевой ставки (Центробанка - прим. ред.), что для многих предприятий очень важно", - отметил Фрадков.
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
Вчера, 14:53
ПСБ нарастил портфель кредитов предприятиям ОПК почти до 250 млрд рублей
При этом, по его словам, решения по кредитованию принимаются не бездумно. Банк глубоко погружается в отрасль, оценивает предприятия с точки зрения источников погашения кредита и возможности обслуживания платежей по процентам. Также он определяет компании, которые в большей степени нуждаются в поддержке или оздоровлении.
"Речь идет о более качественном уровне обслуживания предприятий. Мы становимся партнерами на многие годы вперед. И пока можно сказать, что за время работы (уже более года) каких-то сбоев, некомфортных ситуаций для наших партнеров не было", - добавил глава ПСБ.
Ранее Фрадков сообщил, что российские банки передали кредиты оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк на сумму более 100 миллиардов рублей. По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.
000000
Обсудить 0
Форум "Армия-2019"Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Отделение Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк прокредитует реконструкцию судоремонтного завода в Мурманске
РИА
Новости
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
ПСБ нарастил портфель кредитов предприятиям ОПК почти до 250 млрд рублей
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
Представители ПСБ вошли в Совдир Связь-банка, ПСБ готов к передаче
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ ожидает получить капитал в рамках передачи кредитов ОПК до конца года
Лента
новостей
Банки передали кредиты ОПК в Промсвязьбанк на сумму более 100 млрд рублей
Девушка в кабриолете
Эксперты – о том, как жить долго и счастливо
Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозку пассажиров на 14,6%
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
Россия на "Армии-2019" подпишет экспортные контракты более чем на $300 млн
Большая имидж-лаборатория для всей семьи в Технограде на ВДНХ
В "Технограде" на ВДНХ откроется большая имидж-лаборатория для всей семьи
Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь
В Эрмитаже 26 июня откроют выставку экспонатов из собрания графа Строганова
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Чемезов назвал долю России на глобальном рынке вооружений
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки до 22,5 млн человек
Виды Тюмени
В Тюменской области создадут два виртуальных концертных зала
В Липецкой области определят "зоны повышенного коррупционного риска" в ЖКХ
На Вологодчине откроют четыре центра по проекту "Учитель будущего"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ*
03:53Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Лента новостейМолния