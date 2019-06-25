Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики покинули позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее украинские военнослужащие оставили позиции у линии соприкосновения около населенного пункта Новоалександровка в Донбассе.

По данным ведомства, это происходит в первую очередь из-за некомплекта личного состава Вооруженных сил Украины и "отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий". По словам Филипоненко, украинское командование "экстренно принимает меры по пресечению данных действий".

"В штаб Операции объединенных сил вызваны должностные лица командного состава бригады, допустившие оставление позиции на переднем крае, для дачи объяснений", — уточнил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.