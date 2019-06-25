Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики покинули позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее украинские военнослужащие оставили позиции у линии соприкосновения около населенного пункта Новоалександровка в Донбассе.
По данным ведомства, это происходит в первую очередь из-за некомплекта личного состава Вооруженных сил Украины и "отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий". По словам Филипоненко, украинское командование "экстренно принимает меры по пресечению данных действий".
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"В штаб Операции объединенных сил вызваны должностные лица командного состава бригады, допустившие оставление позиции на переднем крае, для дачи объяснений", — уточнил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.
Кроме того, по словам Филипоненко, украинские силовики разместили две стомиллиметровые противотанковые пушки "Рапира" и четыре БМП-1 у жилых домов в подконтрольном ВС Украины Новотошковском в Донбассе.