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РИА Новости

Подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета

Вчера, 16:53
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Великобритании 11-летний подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета, сообщает Manchester Evening News.
Инцидент произошел в графстве Стаффордшир. Мальчик положил гаджет на кровати рядом с собой и заснул.
© Фото : Staffordshire Fire & Rescue Service HQПланшет загорелся в кровати жителя английского графства Стаффордшир
Планшет загорелся в кровати жителя английского графства Стаффордшир
© Фото : Staffordshire Fire & Rescue Service HQ
Планшет загорелся в кровати жителя английского графства Стаффордшир
Утром он обнаружил, что зарядное устройство почти полностью прожгло матрас, а вся комната покрыта слоем черной сажи. При этом сам подросток не пострадал.
На место происшествия вызвали пожарных. По их словам, за ночь аккумулятор сильно нагрелся и сначала прожег простыни. Как отметили спасатели, семье повезло, что инцидент не спровоцировал дальнейшее возгорание.
"Этот случай служит суровым напоминанием, что нельзя оставлять заряжающиеся устройства на материалах, которые могут загореться при нагревании", — заявил спасатель Брэд Робинс.
Он также обратил внимание, что важно проверять состояние пожарной сигнализации в доме.
"В этом здании не было работающей пожарной сигнализации, которая могла бы оповестить семью об инциденте раньше", — отметил он.
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