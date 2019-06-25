Объявлена дата выхода девятого сезона "Американской истории ужасов"

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Премьера девятого сезона сериала-антологии "Американская история ужасов" состоится 18 сентября на канале FX.

"Не волнуйтесь, "Американская история ужасов" возвращается 18 сентября", - написали в официальном аккаунте Твиттера канала FX.

Что еще известно о девятом сезоне "Американской истории ужасов"?

1. Новый сезон будет называться "Американская история ужасов : 1984". Но как ни странно, сценарий основан не на романе Джорджа Оруэлла "1984", а на фильмах-слэшерах 1980-х годов, про серийных убийц таких, как "Пятница, 13—е", "Хэллоуин" и других. Об этом стало известно, когда режиссер и сценарист сериала Райан Мерфи опубликовал видео, в котором некто с ножом преследует девушку в темном лесу.

2. Актер Эван Питерс, который играл во всех восьми сезонах шоу, и Билли Айкнер, из сезонов "Культ" и "Апокалипсис", оба заявили, что больше не будут сниматься в сериале.