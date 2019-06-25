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РИА Новости
Культура

Объявлена дата выхода девятого сезона "Американской истории ужасов"

Вчера, 19:04
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© 20th Century Fox Television/Brad Falchuk Teley-Vision/Ryan Murphy ProductionsКадр из сериала "Американская история ужасов"
Кадр из сериала Американская история ужасов
© 20th Century Fox Television/Brad Falchuk Teley-Vision/Ryan Murphy Productions
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Премьера девятого сезона сериала-антологии "Американская история ужасов" состоится 18 сентября на канале FX.
"Не волнуйтесь, "Американская история ужасов" возвращается 18 сентября", - написали в официальном аккаунте Твиттера канала FX.

Что еще известно о девятом сезоне "Американской истории ужасов"?

1. Новый сезон будет называться "Американская история ужасов : 1984". Но как ни странно, сценарий основан не на романе Джорджа Оруэлла "1984", а на фильмах-слэшерах 1980-х годов, про серийных убийц таких, как "Пятница, 13—е", "Хэллоуин" и других. Об этом стало известно, когда режиссер и сценарист сериала Райан Мерфи опубликовал видео, в котором некто с ножом преследует девушку в темном лесу.
2. Актер Эван Питерс, который играл во всех восьми сезонах шоу, и Билли Айкнер, из сезонов "Культ" и "Апокалипсис", оба заявили, что больше не будут сниматься в сериале.
3. Зато фристайл-лыжник и серебряный призер Олимпийских Игр 2014 года Гас Кенуорти согласился сыграть парня Эммы Робертс.
Кадр из сериала Американская история ужасов. Архивное фото
10 ноября 2018, 13:15Культура
Расстрел Николая II стал сюжетом новой серии "Американской истории ужасов"
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КультураАмериканская история ужасовКино и сериалыНовости культуры
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