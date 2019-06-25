Россия не проголосует по генсеку СЕ до подтверждения полномочий делегации

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Российская делегация не будет участвовать в выборах генсека Совета Европы 26 июня до тех пор, пока не получит подтверждение полномочий, сообщил журналистам глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

"Я думаю, что мы еще посоветуемся с коллегами, но я думаю, что мы даже, наверное, и в зал не придем, потому что чего нам тут сидеть, пока у нас нет полномочий? Не будет так работать", - сказал Толстой.

"То есть пусть нам подтвердят полномочия, и мы проголосуем за генсека и будем дальше работать", - добавил он.