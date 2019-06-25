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РИА Новости

Россия не проголосует по генсеку СЕ до подтверждения полномочий делегации

Вчера, 16:49
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© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Российская делегация не будет участвовать в выборах генсека Совета Европы 26 июня до тех пор, пока не получит подтверждение полномочий, сообщил журналистам глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.
"Я думаю, что мы еще посоветуемся с коллегами, но я думаю, что мы даже, наверное, и в зал не придем, потому что чего нам тут сидеть, пока у нас нет полномочий? Не будет так работать", - сказал Толстой.
"То есть пусть нам подтвердят полномочия, и мы проголосуем за генсека и будем дальше работать", - добавил он.
"Моя позиция в том, чтобы сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы это можем сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале", - пояснил глава российской делегации.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 15:49
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
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Петр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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