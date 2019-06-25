Модернизацию верфей для авианосца "Адмирал Кузнецов" начнут 1 июля

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Модернизация верфей 35-го завода для докования авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется 1 июля, соответствующее соглашение между заводом "Звездочка" (входит в ОСК) с одним из российских банков подписано во вторник, сообщил РИА Новости глава объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Сегодня состоялось главное событие по обеспечению докования авианосца "Адмирал Кузнецов". Заключен контракт с одним из российских банков по обеспечению финансирования работ по модернизации дока на 35 заводе. Это главное предназначение этого финансового инструмента. Это означает, что с 1 июля мы приступаем к модернизационным работам дока 35 завода", - сказал Рахманов.