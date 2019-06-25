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РИА Новости

Модернизацию верфей для авианосца "Адмирал Кузнецов" начнут 1 июля

Вчера, 16:44
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНачало модернизации тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на территории 35-го судоремонтного завода города Мурманск
Начало модернизации тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов на территории 35-го судоремонтного завода города Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
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Начало модернизации тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на территории 35-го судоремонтного завода города Мурманск. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Модернизация верфей 35-го завода для докования авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется 1 июля, соответствующее соглашение между заводом "Звездочка" (входит в ОСК) с одним из российских банков подписано во вторник, сообщил РИА Новости глава объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Сегодня состоялось главное событие по обеспечению докования авианосца "Адмирал Кузнецов". Заключен контракт с одним из российских банков по обеспечению финансирования работ по модернизации дока на 35 заводе. Это главное предназначение этого финансового инструмента. Это означает, что с 1 июля мы приступаем к модернизационным работам дока 35 завода", - сказал Рахманов.
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
6 июня, 09:53
Ремонт и модернизацию авианосца "Адмирал Кузнецов" завершат в 2020 году
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Объединенная судостроительная корпорацияРоссияБезопасностьЭкономика
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