В Раменском ФК "Шеффилд" сыграет с клубом "КФ" из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Старейшей в мире футбольный клуб "Шеффилд" сыграет с клубом "КФ" из Санкт-Петербурга на стадионе "Сатурн" в Раменском Московской области, говорится в пресс-релизе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"Двадцать седьмого июня стадион "Сатурн"в Раменском примет поистине историческую и беспрецедентную игру, которая вряд ли может состояться в рамках какого-либо турнира. Встретятся самый старый существующий футбольный клуб планеты и команда "КФ" из Санкт-Петербурга. Трибуны "Сатурна" вмещают около 14 тысяч человек, и мы ожидаем, что они будут заполнены болельщиками", - цитирует пресс-служба слова министра Романа Терюшкова.