Эксперты – о том, как жить долго и счастливо

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Продолжительность жизни, индекс счастья, развитие городов и активное долголетие – эти темы были в центре внимания экспертов и ученых, которые собрались в Москве на III Форум социальных инноваций регионов. Корреспондент РИА Новости пообщалась с участниками Форума и узнала, что такое "голубые зоны" и что делает счастливыми жителей городов.

Лучшие места для жизни

Известный путешественник и писатель Дэн Бюттнер показывает фотографию жителей одной деревни на острове Окинава, которые каждый вечер собираются выпить саке. Почти всем им – около ста лет. По словам Бюттнера, они бодры и активны, живут с детьми и внуками, занимаются воспитанием последующих поколений. Встречаясь по вечерам, они обсуждают последние новости и спорят, кто лучше готовит блюда из тофу.

Окинава – одна из так называемых "голубых зон", которые исследователь обнаружил в разных концах мира. Поводом для поисков в начале 2000 годов стал доклад Всемирной организации здравоохранения, в котором говорилось о том, что на японском острове зарегистрирована самая высокая продолжительность жизни. "Я решил, что это тайна, которую я хочу разгадать", - рассказывает Дэн. По итогам нескольких экспедиций подобные зоны с наибольшей продолжительностью жизни он нашел помимо Окинавы на Сардиниии, в Греции, а также в Мексике и Калифорнии. Теперь принципы и правила жизни в этих зонах он старается внедрить и в других регионах.

Борьба с одиночеством

По словам Бюттнера, очень важно, насколько человек социально активен каждый день. "Встреча с почтальоном, то, как официант подает вам кофе – все это тоже залог долголетия, – делится исследователь своими наблюдениями. – У вас должно быть по крайней мере трое друзей, которым вы можете позвонить в сложную минуту и которые позаботятся о вас".

По словам Дэна, такой параметр как одиночество сокращает жизнь примерно на 7 лет. В качестве успешного примера борьбы с этой проблемой Бюттнер приводит опыт Сингапура, который по оценкам специалистов считается самым счастливым местом в Азии. "Власти понимают, что одиночество создает массу проблем, поэтому они ввели интересную налоговую систему: если ваши пожилые родители живут вместе с вами или на расстоянии 100 метров от вашего дома, то вы получаете налоговые льготы. И это дает результат", – отмечает писатель.

Правильное питание

Среди залогов долголетия исследователь называет правильное питание. "Во всех "голубых зонах" люди придерживались традиционного типа питания, то есть употребляли много овощей, а также много двигались, – говорит Дэн Бюттнер. – Все изменилось примерно в 1970 - 1980 годы с развитием электрификации и появлением дорог: люди стали пользоваться машинами вместо того, чтобы ходить пешком, наживать кнопку устройства вместо того, чтобы делать что-то вручную дома или во дворе".

Писатель не предлагает возвращаться в каменный век и отказываться от достижений цивилизации. Впрочем, отмечает он, очевидно, что прогресс породил и множество проблем.

"Теперь мы должны перейти на новый уровень. Нужно совместить технический прогресс со здоровым образом жизни", – заключает Бюттнер.

Он уверен, что отказаться от вредных привычек человеку самому довольно сложно: для этого должны быть созданы определенные условия, сформирована соответствующая среда. "В течение десяти лет мы с моей командой пытаемся ввести принципы "голубых зон" в 28 американских городах. Мы используем стратегии, которые работают в разных направлениях, например, поощряем правильное питание. В городе Форт-Уорт в штате Техас, население которого около миллиона человек, мы ввели специальные меню в ресторанах. Это помогает сделать посетителям правильный выбор в пользу фруктов и овощей вместо нездоровой пищи", – рассказывает Бюттнер.

Что делает людей счастливыми

С Бюттнером согласен еще один участник III Форума социальных инноваций регионов – датчанин Майк Викинг Петерсен, возглавляющий Институт исследования счастья. Долголетие он называет одним из показателей уровня счастья. Среди других факторов – ВВП на душу населения, общий уровень свободы (не только свободы прессы, но и свободы выбора), уровень щедрости и социальной поддержки. Как Бюттнер Петерсен говорит о том, насколько важны в жизни друзья, на которых можно положиться.

Как ни странно, социологи сегодня научились замерять такие параметры как дружба, поддержка и людская щедрость – для этого созданы разные опросники. Впрочем, уверен Петерсен, счастье как наука сформировалось очень давно. " Еще Аристотель писал о том, что такое счастье в своей "Нокомаховой этике". В последние 30-40 лет появилось много исследований на эту тему, начали складываться научные подходы", – рассказывает эксперт.

По его словам, в мировом рейтинге счастья, Россия занимает 68 место из 155. "Это, конечно, не первые строчки, но все же первая половина списка, – говорит он. – Лидируют Финляндия, Дания и Норвегия, а завершают его такие страны как Сирия, ЦАР, Афганистан. Многие страны на юге Европы, которые мы традиционно считаем счастливыми, сейчас переживают не лучшие времена: экономические проблемы, безработица, высокий уровень коррупции, например в Италии и Испании. Таким образом, Греция за последние годы резко спустилась в рейтинге".

Города для комфортной жизни

Петерсен уверен, что счастливыми людей делает окружающая среда. "В первую очередь нужно внимательно изучить этот рейтинг и понять, что можно сделать, чтобы приблизиться к нему, – говорит эксперт. – Инфраструктура городов должна создаваться для людей, а не для машин".