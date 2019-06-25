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РИА Новости
Новое оружие России

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500
Комплекс Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КУБИНКА, 25 июн — РИА Новости. Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.
"Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы. В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы", — сказал Борисов журналистам на форуме "Армия-2019".
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Сергей Друзин: ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы
"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
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Обсудить 9
Новое оружие РоссииФорум "Армия-2019"ЗРС С-500Юрий Борисов (военный деятель)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Отлично!!!
25 июня, 16:43
Стас Титов
1200001
Ближайшие годы? А какого хоть десятилетия? Очень информативно. Даже Рогозина переплюнули с его вечными 30-ми годами))
25 июня, 18:00
ЕМЕнисей Могучий
510007
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