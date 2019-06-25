Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

"Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы. В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы", — сказал Борисов журналистам на форуме "Армия-2019".