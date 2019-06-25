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РИА Новости
Туризм

Турпоток в Крым за пять лет вырос на 76%

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Василий БатановОтдыхающие на одном из пляжей Севастополя
Отдыхающие на одном из пляжей Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Отдыхающие на одном из пляжей Севастополя. Архивное фото
ЯЛТА, 25 июн – РИА Новости. Туристический поток в Крым за последние пять лет вырос на 76%, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Суммарный туристический поток в Крым с момента вхождения полуострова в состав России вырос на 76%", - сообщил Черняк на выездном заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму, которое проходит на круизном лайнере "Князь Владимир".
По его словам, в прошлом году Крым преодолел исторический максимум по приему туристов в постсоветский период.
"В прошлом году республику посетило 6,8 миллионов туристов. География самая широкая, несмотря на все санкции, запреты и страшилки", - сказал Черняк.
При этом, по его словам, динамика туристического потока говорит о том, что по итогам текущего года число туристов должно превзойти рекордные показатели прошлого года.
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