Турпоток в Крым за пять лет вырос на 76%

ЯЛТА, 25 июн – РИА Новости. Туристический поток в Крым за последние пять лет вырос на 76%, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Суммарный туристический поток в Крым с момента вхождения полуострова в состав России вырос на 76%", - сообщил Черняк на выездном заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму, которое проходит на круизном лайнере "Князь Владимир".

По его словам, в прошлом году Крым преодолел исторический максимум по приему туристов в постсоветский период.

"В прошлом году республику посетило 6,8 миллионов туристов. География самая широкая, несмотря на все санкции, запреты и страшилки", - сказал Черняк.