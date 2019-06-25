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РИА Новости

В Госдуме прошло первое чтение проекта о показе нацистской символики

Вчера, 16:27
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий возможность демонстрации нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях при условии осуждения нацизма и формирования негативного отношения к идеологии нацизма.
Проект был ранее внесен в нижнюю палату парламента председателем комитета по культуре ГД Еленой Ямпольской совместно с группой депутатов.
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Законопроектом предлагается внести изменения, уточняющие нормы законодательства об использовании нацистской символики и атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях, следует из пояснительной записки.
Авторы поясняют, что в настоящий момент установлен запрет на использование и публичное демонстрирование на территории России в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
"Использование изображений свастики и иных атрибутов нацизма в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы, при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма, призвано подчеркнуть историческую эпоху, дать возможность оценить ужасы и мерзость идеологии нацизма", - отмечается в документе.
Кроме того, авторы инициативы предлагают исключить административную ответственность из КоАП РФ для соответствующих случаев использования нацистской атрибутики или символики.
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