В Госдуме прошло первое чтение проекта о показе нацистской символики

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий возможность демонстрации нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях при условии осуждения нацизма и формирования негативного отношения к идеологии нацизма.

Проект был ранее внесен в нижнюю палату парламента председателем комитета по культуре ГД Еленой Ямпольской совместно с группой депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения, уточняющие нормы законодательства об использовании нацистской символики и атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях, следует из пояснительной записки.

Авторы поясняют, что в настоящий момент установлен запрет на использование и публичное демонстрирование на территории России в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

"Использование изображений свастики и иных атрибутов нацизма в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы, при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма, призвано подчеркнуть историческую эпоху, дать возможность оценить ужасы и мерзость идеологии нацизма", - отмечается в документе.