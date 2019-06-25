Представители ПСБ вошли в Совдир Связь-банка, ПСБ готов к передаче

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Представители Промсвязьбанка уже принимают участие в работе Связь-банка через совет директоров, ПСБ готов к получению Связь-банка, сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.

"С нашей точки зрения мы готовы как банк. Все соответствующие договорённости и с ВЭБ, и с Минфином у нас есть, вся нормативная база готова, произведены кадровые изменения в наблюдательном совете Связь-банка, где сейчас уже в основном представители ПСБ принимают работу", - сказал он в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

"Сейчас мы работаем на уровне менеджмента, но есть ещё некоторые дополнительные согласования, элементы какие-то обговаривают ВЭБ с Минфином и ЦБ. Процесс идёт", - добавил Фрадков.

В мае глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что ожидает решения первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова по финансовым параметрам передачи Связь-банка в казну РФ. Тогда он говорил, что остались неурегулированными вопросы финансового обеспечения этой сделки, поскольку, передавая Связь-банк, ВЭБ не может нести финансовые потери. В конце марта Шувалов сообщал, что долг госкорпорации перед ЦБ в 212 миллиардов рублей будет реструктурирован, чтобы не было убытков при передаче в казну Связь-банка. Ранее он также говорил, что ВЭБ вряд ли получит возмещение от Промсвязьбанка за передачу Связь-банка, но может получить комфортные условия по кредиту от ЦБ.

ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Связь-банк в конце прошлого года завершил присоединение банка "Глобэкс", став его правопреемником. Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.