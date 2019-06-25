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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриархия Грузии призывает проявить лояльность к задержанным на митингах

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКатоликос-патриарх всея Грузии Илия II
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Патриархия Грузии призывает власти страны проявить лояльность и снисходительность в отношении задержанных в ходе акций протеста в Тбилиси.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны, 121 из низ были приговорены к административному аресту, остальные освобождены. Ранее Апелляционный суд в Тбилиси освободил 16 задержанных, во вторник - более 40. Освобождение всех задержанных является одним из требований участников митингов, которые не прекращаются в Тбилиси.
"Призываем руководство страны в рамках закона выразить максимальную лояльность в отношении подсудимых. Правда, часть из них были вскоре освобождены, но просим быть снисходительными и в отношении других задержанных, которые испытали искренние эмоции и подключились к процессу", - говорится в заявлении пресс-службы патриархии.
Грузинская церковь еще раз выражает сожаление в связи с произошедшими событиями в Тбилиси, желает пострадавшим скорейшего выздоровления.
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
21 июня, 16:53
Бурджанадзе о событиях в Тбилиси: истерия переросла в русофобиюСпикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Это произошло после нападения местных радикалов на делегацию из РФ и уличных беспорядков. Ситуацию прокомментировала в эфире радио Sputnik грузинский политик Нино Бурджанадзе.
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