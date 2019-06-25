Ученые из России превратили "кузину астры" в лекарство от болезней костей

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Медики и химики из Калининграда выделили из сюссюреи, далекого родича астры, особое вещество, которое помогает антибиотикам бороться с инфекциями костей и ускоряет их заживление. Описание этого препарата и первые итоги его применения были представлены в журнале . Медики и химики из Калининграда выделили из сюссюреи, далекого родича астры, особое вещество, которое помогает антибиотикам бороться с инфекциями костей и ускоряет их заживление. Описание этого препарата и первые итоги его применения были представлены в журнале Basic Laboratory of Immunology and Cell Biotechnology.

"Эти соединения можно вводить в организм через желудочно-кишечный тракт, что облегчит лечение заболеваний. В перспективе мы планируем создать лекарственное средство, которое будет помогать бороться с повреждениями и болезнями костей, при которых есть риск развития инфекционных осложнений", — отметила Лариса Литвинова, профессор Балтийского федерального университета.

Антибиотики и многие другие современные лекарства, широко применяемые в медицине сегодня, были созданы и "открыты" не человеком, а различными микробами, растениями или даже грибками, которым постоянно приходится бороться за выживание. Многие из них, по счастливому стечению обстоятельств, способны помочь и человеку.

К примеру, недавно российские ученые обнаружили, что аналоги веществ, присутствующих в молочае и в организме некоторых насекомых, можно использовать для борьбы с самыми агрессивными формами рака прямой кишки. Похожие молекулы были открыты в экстрактах таволги и пихты, а в одной из целебных японских трав биологи нашли вещества, потенциально замедляющие старение.

Недавно, как отмечает пресс-служба "Проекта 5-100", российские биологи и медики обнаружили, что экстракт из листьев сюссюреи (Saussurea controversa), травянистого растения из семейства астровых, способен усиливать действие антибиотиков и подавлять воспаления при борьбе с остеомиелитом.

Открыв эти полезные свойства сюссюреи, ученые попытались выяснить, какие именно вещества, вырабатываемые этим растением, отвечают за появление этих благотворных эффектов. Для этого ученые размололи ее листья, извлекли растворимые вещества из них, высушили их и изучили их структуру при помощи масс-спектрометра и ЯМР-спектроскопов.

Оказалось, что одним из главных действующих компонентов этого растительного лекарства, помимо растительных антиоксидантов, было вещество, которое химики назвали хелидоновой кислотой. Это соединение, как показали последующие опыты на культурах стволовых клеток, не только подавляет воспаления, но и боль, а также стимулирует иммунитет и ускоряет заживление и рост новой костной ткани.