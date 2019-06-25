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РИА Новости

​Названа первая зарплата Зеленского на посту президента

Вчера, 16:14
118692
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (483 доллара), сообщило издание "Фактор" со ссылкой на ответ администрации президента.
Как говорится в документе, из оклада удержано 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов, а зарплата была депонирована — то есть передана на сохранение.
Ранее Государственное управление делами президента в ответ на запрос агентства "Украинские новости" сообщило, что бывший глава государства Петр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов) и эта сумма перечислена в благотворительный фонд.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тут хочешь не хочешь а гастролировать как клоун придётся. Иначе не прожить)))))
25 июня, 16:28
Стас Титов
181700013
Стаканы на фото - это в честь первой зарплаты? )
25 июня, 16:25
Дмитрий Широков
580008
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