​Названа первая зарплата Зеленского на посту президента

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (483 доллара), сообщило издание "Фактор" со ссылкой на ответ администрации президента.
Как говорится в документе, из оклада удержано 2,4 тысячи гривен (94 доллара) обязательных сборов и налогов, а зарплата была депонирована — то есть передана на сохранение.
Ранее Государственное управление делами президента в ответ на запрос агентства "Украинские новости" сообщило, что бывший глава государства Петр Порошенко заработал в 2018 году 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов) и эта сумма перечислена в благотворительный фонд.