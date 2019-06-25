МИД Польши поддержит гражданина страны, осужденного за шпионаж в России

Мосгорсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски по обвинению в шпионаже. По информации ФСБ, Радзаевски пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300 с целью их вывоза в Польшу. Отмечается также, что он действовал в интересах организации, являющейся ведущим поставщиком вооруженных сил и спецслужб Польши.