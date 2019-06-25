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РИА Новости

МИД Польши поддержит гражданина страны, осужденного за шпионаж в России

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный гражданин Польши Мариан Радзаевски во время вынесения приговора в мосгорсуде. 25 июня 2019
Задержанный гражданин Польши Мариан Радзаевски во время вынесения приговора в мосгорсуде. 25 июня 2019
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Задержанный гражданин Польши Мариан Радзаевски во время вынесения приговора в мосгорсуде. 25 июня 2019
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. МИД Польши оказывает поддержку гражданину страны, осужденному в России за шпионаж, заявила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Эва Сувара.
Мосгорсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски по обвинению в шпионаже. По информации ФСБ, Радзаевски пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300 с целью их вывоза в Польшу. Отмечается также, что он действовал в интересах организации, являющейся ведущим поставщиком вооруженных сил и спецслужб Польши.
Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии
Вчера, 12:35
Осужденный за шпионаж гражданин Польши хотел получить данные о С-300
"Мы находимся в контакте с нашим гражданином и его близкими", - сказала Сувара.
"Министерство иностранных дел не комментирует приговор", - добавила она.
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МИД ПольшиПольшаРоссияВ мире
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