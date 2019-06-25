МИД Польши поддержит гражданина страны, осужденного за шпионаж в России

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. МИД Польши оказывает поддержку гражданину страны, осужденному в России за шпионаж, заявила РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Эва Сувара.
Мосгорсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Польши Мариана Радзаевски по обвинению в шпионаже. По информации ФСБ, Радзаевски пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300 с целью их вывоза в Польшу. Отмечается также, что он действовал в интересах организации, являющейся ведущим поставщиком вооруженных сил и спецслужб Польши.
"Мы находимся в контакте с нашим гражданином и его близкими", - сказала Сувара.
"Министерство иностранных дел не комментирует приговор", - добавила она.