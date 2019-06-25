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РИА Новости

Названа причина смерти актрисы Аллы Покровской

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаАлла Покровская
Алла Покровская
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов рассказал, что его мать, народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская скончалась после продолжительной болезни.
Ефремов отметил, что в последние две недели состояние Покровской ухудшилось, она находилась в реанимации. По его словам, у артистки было диагностировано много болезней, однако причиной смерти стало заражение крови.

"От чего она умерла — это сепсис", — сказал актер в комментарии РЕН ТВ, пояснив, что медики не могли сделать необходимое переливание крови из-за заболевания печени.

Алла Покровская скончалась в возрасте 81 года в Москве. Прощание состоится 27 июня, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Артистка работала в "Современнике" и МХТ имени Чехова, была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете.
Покровская снялась в десятках картин, в числе которых "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой".
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