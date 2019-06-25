Силовики обстреляли окраины Донецка и Докучаевска, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли окраины Донецка и подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Докучаевск, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 5.05 до 12.10 (совпадает с мск - ред.) нами были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по окраинам Донецка и Докучаевска. Всего было выпущено 52 мины калибром 120 и 82 миллиметра", - заявил представитель ведомства.