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РИА Новости
Культура

Певец Сергей Лазарев счастлив тому, что он учился у Аллы Покровской

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Лазарев
Сергей Лазарев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Лазарев. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Актриса Алла Покровская была гениальным педагогом, воспитавшим несколько поколений актеров, которые благодарны ей за то, чему они научились в своей профессии, такое мнение выразил певец Сергей Лазарев.
Известный театральный педагог, актриса Алла Покровская ушла из жизни во вторник в возрасте 81 года. Прощание с ней состоится 27 июня в МХТ имени Чехова. Покровская была профессором школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете школы-студии и в ее зарубежных филиалах.
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"Не стало гениального и мудрого человека, моего любимейшего педагога и актрисы! Несколько поколений актеров благодарны Алле Борисовне за то, что они умеют в профессии. И я в том числе! Это все она - точная, честная, прямая, мудрая! Я счастлив, что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссером моей дипломной работы - спектакля "Несколько дней из жизни Алеши Карамазова" - была именно она", - написал Лазарев в своем Instagram.
Певец назвал уход Аллы Покровской невероятной потерей.
Актриса Виктория Исакова также выразила свои соболезнования семье Покровской. Она отметила, что Покровская была гениальной актрисой, великим педагогом и невероятным человеком.
"Когда-то мне и моим однокурсникам по-настоящему повезло стать частью ее мира. Спасибо за все", - написала артистка.
Алла Покровская - дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского, была женой актера Олега Ефремова, матерью Михаила Ефремова.
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