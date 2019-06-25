Певец Сергей Лазарев счастлив тому, что он учился у Аллы Покровской

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Актриса Алла Покровская была гениальным педагогом, воспитавшим несколько поколений актеров, которые благодарны ей за то, чему они научились в своей профессии, такое мнение выразил певец Сергей Лазарев.

Известный театральный педагог, актриса Алла Покровская ушла из жизни во вторник в возрасте 81 года. Прощание с ней состоится 27 июня в МХТ имени Чехова. Покровская была профессором школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете школы-студии и в ее зарубежных филиалах.

"Не стало гениального и мудрого человека, моего любимейшего педагога и актрисы! Несколько поколений актеров благодарны Алле Борисовне за то, что они умеют в профессии. И я в том числе! Это все она - точная, честная, прямая, мудрая! Я счастлив, что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссером моей дипломной работы - спектакля "Несколько дней из жизни Алеши Карамазова" - была именно она", - написал Лазарев в своем Instagram.