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РИА Новости

В ОП Москвы создали штаб по наблюдению за электронным голосованием

Вчера, 15:58
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Электронный штаб наблюдения, который будет контролировать дистанционное голосование на выборах депутатов Мосгордумы, создан в Общественной палате Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Внутри штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Общественной палаты Москвы создан электронный штаб, который будет контролировать прохождение дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму в сентябре, передает корреспондент РИА Новости с заседания Совета ОП.
"Наше предложение в том, чтобы внутри штаба по наблюдению создать электронный штаб, э-штаб, для того, чтобы именно эти члены Общественной палаты и привлеченные эксперты сосредоточились на проведении, на подсчете, на объяснении, как пройдет электронное голосование в трех округах", - сказал заместитель председателя ОП Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
По его словам, эта задача шире, чем задача всего остального наблюдения за выборами, так как обычное наблюдение уже отработано, а с электронным голосованием еще никто не работал.
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"Непонятно, как пойдет, непонятно, сколько людей запишется, непонятно, какие люди будут пытаться скомпрометировать эту идею, именно в этом обоснование, что должна быть, да, внутри штаба, но отдельная группа, которая этим будет заниматься", - сказал Венедиктов.
Он добавил, что электронный штаб начнет работать уже в ближайшее время на тестировании системы для электронного голосования, которое пройдет в столице 10 июля на выборах глав студсоветов.
Члены Совета Общественной палаты поддержали данное предложение, руководителем электронного штаба назначили экс-замглавы Минкомсвязи Илью Массуха.
Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в 8 сентября. Закон об организации экспериментального электронного голосования Мосгордума приняла в мае.
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