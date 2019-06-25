В ОП Москвы создали штаб по наблюдению за электронным голосованием

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Электронный штаб наблюдения, который будет контролировать дистанционное голосование на выборах депутатов Мосгордумы, создан в Общественной палате Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Внутри штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Общественной палаты Москвы создан электронный штаб, который будет контролировать прохождение дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму в сентябре, передает корреспондент РИА Новости с заседания Совета ОП.

"Наше предложение в том, чтобы внутри штаба по наблюдению создать электронный штаб, э-штаб, для того, чтобы именно эти члены Общественной палаты и привлеченные эксперты сосредоточились на проведении, на подсчете, на объяснении, как пройдет электронное голосование в трех округах", - сказал заместитель председателя ОП Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

По его словам, эта задача шире, чем задача всего остального наблюдения за выборами, так как обычное наблюдение уже отработано, а с электронным голосованием еще никто не работал.

"Непонятно, как пойдет, непонятно, сколько людей запишется, непонятно, какие люди будут пытаться скомпрометировать эту идею, именно в этом обоснование, что должна быть, да, внутри штаба, но отдельная группа, которая этим будет заниматься", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что электронный штаб начнет работать уже в ближайшее время на тестировании системы для электронного голосования, которое пройдет в столице 10 июля на выборах глав студсоветов.

Члены Совета Общественной палаты поддержали данное предложение, руководителем электронного штаба назначили экс-замглавы Минкомсвязи Илью Массуха.

Ранее Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).