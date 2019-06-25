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РИА Новости

Защита экс-главы Армении Кочаряна намерена обжаловать решение о его аресте

Вчера, 15:53
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обжалует решение Апелляционного суда о его аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.
Во вторник Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд.
"Решение Апелляционного суда, безусловно, будет обжаловано", - сказала Саакова. По ее словам, сейчас защита Кочаряна ждет текст решения для обращения в Кассационный суд.
Кочарян и его защитники во вторник бойкотировали заседание Апелляционного суда, который рассматривал сразу два вопроса – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.
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Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно было направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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