Защита экс-главы Армении Кочаряна намерена обжаловать решение о его аресте

ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обжалует решение Апелляционного суда о его аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.

Во вторник Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд.

"Решение Апелляционного суда, безусловно, будет обжаловано", - сказала Саакова. По ее словам, сейчас защита Кочаряна ждет текст решения для обращения в Кассационный суд.

Кочарян и его защитники во вторник бойкотировали заседание Апелляционного суда, который рассматривал сразу два вопроса – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно было направлено в Конституционный суд.