В Москве 10 июля пройдет первый запуск системы электронного голосования

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Первое тестирование системы электронного голосования проведут в Москве 10 июля на выборах глав студсоветов, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на заседании Совета ОП во вторник.

"Первый этап тестирования с помощью студентов–добровольцев мы на этой схеме, на этой платформе будем выбирать студсовет. И штаб будет этим предметно заниматься, 5 числа у нас будет объявлена запись на участие, 10 июля у нас пройдет голосование, и 11 июля мы подведем итоги", - сказал Венедиктов.

Мосгоризбирком ранее утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком проведет до конца июня публичное тестирование специального программного обеспечения для системы электронного голосования, комиссия утвердила требования к программному обеспечению для электронного голосования.