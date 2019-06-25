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РИА Новости

В Москве 10 июля пройдет первый запуск системы электронного голосования

Вчера, 15:52
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронная платформа "Активный гражданин"
Электронная платформа Активный гражданин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Первое тестирование системы электронного голосования проведут в Москве 10 июля на выборах глав студсоветов, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на заседании Совета ОП во вторник.
"Первый этап тестирования с помощью студентов–добровольцев мы на этой схеме, на этой платформе будем выбирать студсовет. И штаб будет этим предметно заниматься, 5 числа у нас будет объявлена запись на участие, 10 июля у нас пройдет голосование, и 11 июля мы подведем итоги", - сказал Венедиктов.
Мосгоризбирком ранее утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком проведет до конца июня публичное тестирование специального программного обеспечения для системы электронного голосования, комиссия утвердила требования к программному обеспечению для электронного голосования.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в 8 сентября. Закон об организации экспериментального электронного голосования Мосгордума приняла в мае.
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