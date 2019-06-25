Детский лагерь "Волна" на Камчатке пополнился двумя новыми корпусами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Два новых корпуса находящегося в санаторно-курортной Паратунской зоне оздоровительного лагеря "Волна" сданы в эксплуатацию на Камчатке; отныне лагерь сможет принять вдвое больше детей – до 320 за каждую смену, сообщает пресс-служба правительства края.

Паратунка — главный бальнеогрязевой курорт Камчатки, одно из любимых мест отдыха жителей и гостей полуострова. Там в изобилии имеются термальные минеральные источники, которые славятся своими целительными свойствами. Выход их на поверхность земли связан с вулканической активностью в регионе. Источники Паратунки являются наиболее популярными горячими источниками не только Камчатки, но и всего Дальнего Востока. Протяженность курортной зоны вдоль долины реки Паратунка и ее притоков — около 30 километров.

"Мы побывали в корпусах, они полностью готовы: там уютно, хорошая обстановка, все создано для комфортного проживания детей", – сказала первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.

В лагере есть бассейн с термальной водой, столовая, спортивные площадки, летняя сцена, зал для дискотек и медицинский пункт. Новые корпуса рассчитаны для проживания в них как зимой, так и летом.

"Для Камчатского края очень важно появление таких лагерей, которые могут принимать детей круглогодично. Также это хорошая возможность организовывать профильные смены: спортивной, творческой направленности", – отметила заместитель председателя правительства региона Виктория Сивак.