На форуме "Армия-2019" работает редакция и радиостудия МИА "Россия сегодня"

Стенд МИА "Россия Сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в КВЦ "Патриот"

КУБИНКА (Московская область), 25 июн – РИА Новости. В Кубинке на форуме "Армия-2019" работают выездная редакция РИА Новости и радиостудия новостного агентства и радио Sputnik. Команда журналистов медиагруппы "Россия сегодня" выпускает новости с форума и берёт интервью у топ-спикеров форума для информационных лент, флагманского сайта В Кубинке на форуме "Армия-2019" работают выездная редакция РИА Новости и радиостудия новостного агентства и радио Sputnik. Команда журналистов медиагруппы "Россия сегодня" выпускает новости с форума и берёт интервью у топ-спикеров форума для информационных лент, флагманского сайта ria.ru , радио Sputnik и международных ресурсов агентства Sputnik на 32 языках.

Официальным информационным партнером открывшейся во вторник пятой юбилейной выставки "Армия-2019" выступает МИА "Россия сегодня", а входящее в медиагруппу новостное агентство и радио Sputnik стало международным информационным партнером форума.

Самые актуальные новости с форума можно прочитать на плазме на стенде РИА Новости, на медиаколонне агентства на стенде Министерства обороны, а также в специальном сюжете на сайте ria.ru. Международное агентство и радио Sputnik будет сообщать новости с выставки для иностранных участников на английском языке, а РИА Новости – давать информацию для русскоязычных участников. Уникальный арт-объект, медиаколонна "России сегодня" и Sputnik, была разработана специально для форума "Армия -2019".

"Наш объект – это микс классики и современных технологий: С одной стороны колонна, а с другой – современный носитель информации, который работает онлайн, — сказал первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков. — Надеемся, что посетители форума "Армия-2019" не только захотят сфотографироваться у такого яркого объекта, но и с интересом почитают наши новости".

Военно-технический форум "Армия-2019" продлится до 30 июня. На нем демонстрируют свои новейшие разработки прктически все предприятия отечественной "оборонки". В смотре принимают участие делегации 120 государств, в том числе под руководством более 40 министров обороны и начальников генштабов. Научно-деловая программа форума предусматривает проведение более 170 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества.

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